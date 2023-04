Nach der Tötung eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel wird gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt. Ein 25 Jahre alter Deutscher sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Nach der Tötung eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel wird gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt. Ein 25 Jahre alter Deutscher sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.