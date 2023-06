Nach einem Löscheinsatz in Sankt Augustin bei Bonn sind die beiden vermissten Feuerwehrleute tot entdeckt worden. Das teilte die Stadt am Montagmorgen per Facebook mit.

