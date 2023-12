Verlobungsringe, Trauringe & Schmuck für jeden Anlass: Verlobungsringe, Trauringe & Schmuck für jeden Anlass

Bereits in der 2. Generation und seit fast 30 Jahren betreibt Regina Diehl das Schmuckfachgeschäft Rustika Schmuck in Kaufbeuren. Was der Blick von außen in die trendig dekorierten Schaufenster verspricht, wird im Inneren auf über 130 Quadratmetern gehalten: In den einzigartig gestalteten Verkaufsräumen fühlen sich die Kunden sofort wohl und können in edlem Ambiente nach Herzenslust schauen, anfassen und staunen.

„Unsere Kunden dürfen und sollen unverbindlich vergleichen können – das ist für mich wichtig“, so die Inhaberin, „denn der Schmuckkauf ist eben immer etwas Persönliches und Emotionales.“ Dafür steht Regina Diehl mit ihren Mitarbeiterinnen.

RUSTIKA SCHMUCK – IHR TRAURINGSTUDIO IM ALLGÄU

Sie haben Hochzeitspläne? Dann sind Sie bei Rustika Schmuck genau richtig. Neben einem vielfältigen Schmucksortiment, das den persönlichen Stil der Kunden perfekt unterstreicht, bildet das einzigartige Trauringstudio das Kernstück des Angebotes. „Wir bieten Ihnen eine große Vielfalt an Verlobungs- und Trauringen in verschiedensten Materialien wie Platin, Gold, Tantal und Titan von führenden deutschen Herstellern in allen Preislagen an. Unsere Auswahl an Trauringen gehört zu den umfangreichsten und ausgewähltesten im ganzen Allgäu. Hiermit möchten wir Sie nicht nur überzeugen, sondern begeistern, denn Trauringe sind Herzenssache. Sie verbinden zwei Menschen, stehen für Liebe und Beständigkeit und offenbaren den Charakter des Paares, das sie trägt“, so Regina Diehl.

TRAURINGE GANZ

NACH MAß

Jedes Paar ist anders – hat verschiedene Wünsche und Vorstellungen. Deshalb legt das Team bei Rustika Schmuck besonderen Wert auf ein intensives, umfangreiches Beratungsgespräch. „Wir nehmen uns viel Zeit, um gemeinsam mit Ihnen Ihre perfekten Trau(m)ringe zu finden. Mit Hilfe eines Trauring-Konfigurators können Ihre Ringe ganz individuell gestaltet werden, ganz nach dem Wunsch des Paares können hier verschiedenste Materialien und auch Brillantbesätze in ihren Kombinationen betrachtet und verglichen werden. Kreativität kennt hier keine Grenzen“, erklärt Regina Diehl. Entspannt und in lockerer Atmosphäre können Kunden selbst ausgefallene Kombinationen von Edelmetallen konfigurieren. Sie erhalten Trauringe nach Maß, individuelle Gravuren, eine faire Preisgestaltung sowie einen Top-Service nach dem Kauf.

SCHMUCK IN DEN VERSCHIEDENSTEN

FORMEN UND MATERIALIEN

„Wir teilen Ihre Liebe zum Besonderen und freuen uns, Ihnen Schmuckstücke aus edlen Materialien anbieten zu können.“ Immer am Puls der Zeit präsentieren wir Ihnen die neuesten Kollektionen, und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-­Verhältnis. „Lassen Sie sich von unserem Angebot überraschen und von der Vielfalt begeistern. Egal, ob Sie sich selbst oder einem Ihrer Lieblingsmenschen eine Freude bereiten möchten – im persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne, und bleiben auch nach dem Kauf Ihr Ansprechpartner mit allen Serviceleistungen direkt vor Ort“, so Regina Diehl.

Kaufbeuren am Finger –

eine runde Sache

Sie sind stolz auf Ihre Heimatstadt Kaufbeuren und möchten das auch allen Freunden und Verwandten zeigen? Wie wäre es dann mit einem ganz besonderen Ring? Diesen zieren die Silhouetten der Stadt mit den traditionellen Wahrzeichen wie dem Rathaus, dem Fünfknopfturm, der St. Blasius Kirche, dem Zollhäuschen, dem Stadtwappen und dem Tänzelfest. Der Ring ist liebevoll aus echtem Silber oder Gold gefertigt. Sie erhalten den Kaufbeu­rer Stadtring exklusiv bei Rustika Schmuck.

Besuchen Sie uns in unserem außergewöhnlichen Ambiente der Verkaufsräume und einer entspannten Atmosphäre.

Wir laden Sie herzlich ein und sind gespannt auf Ihre Wünsche und Vorstellungen. Unser engagiertes Team kümmert sich um Sie und macht Ihren Besuch durch die freundliche und fachkundige Beratung sowie Zeit und Liebe zum Detail zum Einkaufserlebnis. Sie liegen uns am Herzen, daher sind wir stets bemüht Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wir freuen uns, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen.

Ihre Regina Diehl

mit dem gesamten Rustika Schmuck-Team



Regina Diehl

Münzhalde 7 - 87600 Kaufbeuren

Telefon 0 83 41 / 33 06

info@rustika-schmuck.de

www.rustika-schmuck.de

www.trauringstudio-allgaeu.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr

Samstag 9.30 bis 16 Uhr