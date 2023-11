Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Der Leitzins bleibt damit in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Zentralbankrat am Mittwoch in Washington mitteilte.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Der Leitzins bleibt damit in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Zentralbankrat am Mittwoch in Washington mitteilte.