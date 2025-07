Gruppe vor Gaststätte mit Pfefferspray besprüht

Ein junger Mann hat eine Menschengruppe vor einer Gaststätte mit Pfefferspray besprüht. Zwölf Menschen erlitten dadurch leichte Atemwegsreizungen, mussten aber nicht von einem Arzt versorgt werden, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 18-jährige Verdächtige soll zuvor mit einem 24-Jährigen in der Nacht an einem Streifenwagen in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) hantiert haben. Polizisten kontrollierten die beiden und ließen sie anschließend gehen. Wenige Minuten später kam es dann zu dem Vorfall vor der Gaststätte.

Nachdem der 18-Jährige einen Platzverweis erhalten hatte, fielen er und sein Begleiter in der Innenstadt erneut durch aggressives Verhalten auf und beide wurden in Gewahrsam genommen