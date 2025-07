Wegen dieses Körperteils: Bill Kaulitz bekommt pikante Nachricht von Reality-Star

Mutig, bunt, sich selbst treu: Diese drei Eigenschaften schreiben nicht nur die Fans ihrem Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz zu. Der Musiker und Podcaster weiß, sich in Szene zu setzen und verfügt über eine gewisse Portion Selbstvertrauen. Für einen Werbespot hat er nun seiner Schwägerin Heidi Klum nachgeeifert und eingangs erwähnte Eigenschaften zur Schau gestellt – und das bescherte ihm neben viel Zuspruch offenbar auch pikante Nachrichten. Wie so oft konnte es der 35-Jährige nicht lassen, intime Details auszuplaudern. Denn unter das Feedback hat sich offenbar auch eine anzügliche Anfrage eines „sehr bekannten Reality-Stars“ gemischt. Und diese wiederum war Gegenstand für Diskussionen mit Bruder Tom Kaulitz in deren Podcast.

Welche Hommage hat Bill Kaulitz Heidi Klum erwiesen?

Sie räkelte sich in den 2000ern in einer Badewanne, gefüllt mit Süßigkeiten, und schwärmte von den Vorzügen der Fruchtgummis mit Joghurt, die sie umgaben. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, wiederholen sich die Szenen – wenn auch der Inhalt ein anderer ist: Zum einen ist es dieses Mal nicht Heidi Klum, sondern ihr Schwager Bill Kaulitz, der in der Badewanne Platz nahm und andererseits waren die Süßigkeiten in Form und Farben von Regenbögen. Anlässlich des „Pride Month“ im Juni und mit dem Sänger als Aushängeschild nutzte Katjes die Gelegenheit für einen neuen Werbespot. Auf dem Instagram-Profil des niederrheinischen Unternehmens, wo das Video ausgespielt wurde, rief es durchaus gemischte Reaktionen in den Kommentaren hervor.

Einer der Kritikpunkte: Das Video sei regelrecht von jenem Spot seiner Schwägerin geklaut, der einst über die Fernseher flimmerte. In ihrem Spotify-Podcast „Kaulitz Hills“ gingen die Zwillinge in der Folge „Der Gärtner mit dem schönen Schlauch“ näher darauf ein. „Das ist natürlich nicht geklaut“, führte Bill Kaulitz aus. „Das ist natürlich eins zu eins extra so gemacht und das war ja eine Hommage an diese alte Werbung.“ So bleibe diese quasi in der Familie. „Und das fanden wir natürlich alle witzig“, so Kaulitz. Klums Ehemann und Bills Bruder Tom Kaulitz bezeichnete die neue Werbung als gelungen.

Übrigens: Nicht nur an den USA hat Bill Kaulitz Gefallen gefunden. Bei einem Besuch in der Schweiz kam er mit Gedanken ans Auswandern ins Schwärmen.

Welches Körperteil beschert Bill Kaulitz pikante Nachrichten?

Nicht nur in besagter Podcast-Folge beschäftigt sich der jüngere der beiden Kaulitz-Zwillinge mit seinem Liebesleben und gewissen Konstellationen, wie jüngst etwa, als er von einer Freundin gesagt bekam, dass sie ein Kind mit ihm möchte. Kurz nachdem er nun von viel positivem Feedback zur Werbung berichtet hatte, wechselten die Themen. Da ging es um die DFB-Frauen, die in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in der Schweiz die neue „Kaulitz & Kaulitz“-Staffel auf Netflix gemeinsam geschaut haben, wie auch um die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Doch eigentlich wollte Bill Kaulitz zurück auf seine Werbung zu sprechen kommen. Er habe „große, große Komplimente bekommen für meine Körperteile, die da rausgucken“, schilderte er im Podcast. Allen voran seine Füße, die er selbst „sehr schön“ findet und deshalb kein Fuß-Model zum Einsatz gekommen sei, hätten es manch einem Anhänger angetan. „Es waren meine Füße und da habe ich wahnsinnig viele Komplimente bekommen“, betonte er. Auch ein „sehr bekannter Reality-Star“ habe geschrieben.

Und zwar: „Ach du Scheiße, hast du schöne Füße. Jetzt reichts langsam.“ Und weil er offenbar auch Bill Kaulitz’ Hände schön finde, habe er ihn sogar gefragt, wann die „dann endlich mal um seinen Allerwertesten sind“ – und die Rede war, wie sich herausstellte, nicht von dessen Po. Kaulitz ging nicht näher auf das pikante Detail ein. Die beiden Brüder lachten viel bei dieser Geschichte, die Bill Kaulitz mit den Worten „Aber ist das nicht nett? Ich freue mich sehr, dass ich so viele Komplimente kriege für meine Füße“, beendete.

Auch wenn er sich selbst ein Liebes-Ultimatum gesetzt hat, gestand Kaulitz zuletzt auch, dass einfach bisher nicht der Richtige dabei gewesen sei. Offenbar war es auch nicht der Reality-Star, der sich meldete.