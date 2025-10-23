Von E.T. bis Regenwurm: Heidi Klums spektakulärste Halloween-Kostüme der letzten Jahre

Als berühmtes Model ist Heidi Klum bei Foto-Shootings, auf den Fashion-Laufstegen und roten Teppichen von Veranstaltungen auf der ganzen Welt zuhause. Und als Jurorin von „Germany's Next Topmodel“ verleiht ihre langjährige Erfahrung im Model-Business Klum eine gewisse Autorität.

Doch einmal im Jahr, an Halloween, macht Heidi Klum aus einem ganz anderen Grund Schlagzeilen: mit ausgefallenen und höchst aufwendigen Kostümen. Warum die gebürtige Bergisch Gladbacherin, die mittlerweile zusammen mit ihren Kindern und ihrem Mann Tom Kaulitz in Los Angeles wohnt, zu Recht den Spitznamen „Queen of Halloween“ trägt, versteht man nach einem Überblick über die kuriosesten Verkleidungen, die Heidi Klum in den vergangenen 25 Jahren an Halloween präsentiert hat. So viel vorweg: Es wird tierisch, mythisch und actionreich bis außerirdisch!

Heidi Klums spektakulärste Halloween-Kostüme: 2024 als E.T., 2019 als Cyborg

2024 stand Heidi Klum als Außerirdische im Blitzlichtgewitter: Gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz verkleidete sich das Model als E.T., die Hauptfigur des gleichnamigen Kult-Films von Steven Spielberg. Bei ihrem Kostüm war Klum unter anderem deshalb so gut wie gar nicht wiederzuerkennen, da sich ihr Kopf im Hals des Alienkostüms versteckte.

In einem Video auf Instagram zeigte Klum, wie die E.T.-Kostüme von Klum und Kaulitz entwickelt wurden und welchen Hintergrund die Verkleidung hatte: „Als Neunjährige in Deutschland brachte mir E.T. die Idee näher, dass es Leben außerhalb des Planeten Erde gibt“, erklärte Klum in der Beschreibung des Videos. „Ich weiß, dass E.T. nach Hause wollte, aber ich hoffe, dass mein liebster Außerirdischer, wenn der Film im Jahr 2024 spielen würde, stattdessen zu meiner Party kommen würde.“

Ähnlich außerirdisch – aber deutlich gruseliger – war Heidi Klums Kostüm 2019 als Cyborg-Frau. Die Mischung aus Mensch und Maschine könnte genau so aus einem Sci-Fi-Horrorfilm stammen.

Heidi Klum (r.) ist für ihre Halloween-Partys und ausgefallenen Kostüme bekannt, wie hier 2019 mit Ehemann Tom Kaulitz. Foto: Charles Sykes, picture alliance/dpa/Invision (Archivbild)

Heidi Klums tierische Halloween-Kostüme: als Pfau, als Regenwurm, als Schmetterling

Tierisch wurde es auf Heidi Klums Halloween-Party in den beiden Jahren zuvor: 2023 verwandelte sich das Model mithilfe des Cirque du Soleil in einen beeindruckenden Pfau. Klum verkörperte in einem blauen Satin-Kostüm und mit Vogelmaske den Kopf und den Hals des Pfaus, während zahlreiche Artistinnen und Artisten den restlichen Körper bildeten und das Pfauenrad schlugen.

Das ästhetisch höchst elegante Pfauenkostüm hatte vielleicht die Aufgabe, das Tierkostüm vom Vorjahr auszugleichen. Denn 2022 kam Heidi Klum als gigantischer Regenwurm zu ihrer Halloween-Party. Dass es sich nicht um einen echten Wurm, sondern um einen verkleideten Menschen handelte, verriet nur ein unauffälliges, geschminktes Gesicht, das sich im Wurm-Kostüm versteckt. Passend dazu kam Tom Kaulitz als Angler zur Party, an dessen Angel der Wurm hing. Klums Fazit auf Instagram: „Das hat Spaß gemacht!“

Doch auch schon einige Jahre zuvor verkleidete sich Heidi als unterschiedliche Tiere: Mit großen Flügeln und Facettenaugen ausgestattet, präsentierte sich Klum 2014 als Schmetterling. 2011 – damals noch mit Ex-Mann Seal – verkleidete sich das Model als Affe, und zwei Jahre zuvor erschien sie als Krähe.

Heidi Klums Halloween-Kostüme: 2018 als Prinzessin Fiona aus „Shrek“

Als Prinzessin Fiona und Shrek aus der Komödie „Shrek“ verkleideten sich Heidi Klum und Tom Kaulitz 2018. Wie aus dem Making-Of-Video hervorgeht, war hier einiges an Latex und grüner Farbe notwendig, um den beiden die typisch breiten Gesichter, die abstehenden Stielohren und klobigen Hände und Füße zu geben. Für reichlich Spekulationen unter Fans sorgte außerdem die Tatsache, dass die beiden mit einem Kinderwagen voller Shrek-Babys zur Party kamen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz kamen als grünes Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet zur 19. Halloweenparty von Heidi Klum. Foto: Evan Agostini, picture alliance/dpa (Archivbild)

Ebenfalls inspiriert von Filmen waren wohl auch Klums Outfits als Jessica Rabbit 2015, eine Comic-Heldin aus den „Roger Rabbit”-Filmen, sowie als übergroßer Transformer im Jahr 2010.

Heidi Klums Halloween-Kostüme: Werwolf, Göttin Kali und die Versuchung selbst

Inspirieren ließ sich Heidi Klum in der Vergangenheit auch aus mythologischen Geschichten und religiösen Darstellungen. Aus dem Reich der Legenden stammt die Figur des Werwolfs, als der Klum 2017 zur Halloween-Party kam. Die Werwolf-Maske war sehr aufwendig: gefletschte Zähne, dicke Schnurrhaare und struppiges Fell. Einzig die Augen verraten, dass der Wolf eigentlich ein Mensch ist. Auch hier ließ das Model keine Anspielungen auf die Popkultur aus: Das Vorbild für den Werwolf-Look mit Jeans und College-Jacke war augenscheinlich das Musikvideo zum Song „Thriller“ von Michael Jackson.

Zur Halloween-Party 2017 kam Heidi Klum als Werwolf verkleidet. Foto: Evan Agostini, picture alliance/dpa (Archivbild)

Religiös inspiriert war die blaugefärbte Verkleidung als Kali – eine achtarmige Göttin des Todes und der Zerstörung aus dem Hinduismus. Das Kostüm brachte Klum 2008 jedoch viel Kritik und den Vorwurf der kulturellen Aneignung ein: Besonders amerikanische Hindus waren über die Kostümwahl erzürnt und forderten eine öffentliche Entschuldigung vom Top-Model, wie verschiedene Medien damals berichteten.

Als Hindu-Göttin Kali zeigte sich Heidi Klum an Halloween 2008 und erntete damit viel Kritik. Foto: Abaca Gregorio Binuya, dpa (Archivbild)

Ebenfalls der Religion entlehnt war das Kostüm als Versuchung selbst: 2006 kam Klum als Schlange zur Halloween-Party, die sich um einen Apfel windet – das Symbol für die Versuchung und den Sündenfall im alttestamentarischen Garten Eden. Praktisch an dem Kostüm: In dem großen roten Apfel versteckte Klum ihren Babybauch, wie der Spiegel damals schrieb.

