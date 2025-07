Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos im Bodenseekreis schwer verletzt worden. Sie waren am späten Dienstagnachmittag zwischen Salem und Meersburg unterwegs, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Aus ungeklärter Ursache kam es demnach zu einer Kollision, bei der beide Fahrer in ihren Autos eingeschlossen wurden. Rettungskräfte befreiten sie und brachten sie schwer verletzt in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

