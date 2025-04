Nino de Angelo über seine Simone: „Ich liebe sie und weiß, dass sie mich liebt“

Schlagersänger Nino de Angelo will trotz vier geschiedener Ehen unbedingt wieder heiraten - seine Freundin Simone, mit der er seit mehreren Jahren im Allgäu lebt. „Wir schließen einen Bund fürs Leben, bestätigen damit, dass wir es wirklich ernst meinen, unzertrennlich bleiben wollen“, begründete er jetzt in einem Interview mit der Bunte, warum ihm die Hochzeit wichtig sei.

Nino de Angelo will Freundin Simone heiraten

Diesmal sei die Situation auch eine andere als mit seinen früheren Beziehungen, sagte Nino de Angelo weiter. „Das Problem bei meinen anderen Ehen war, dass wir zu schnell geheiratet hatten. Inzwischen weiß ich, dass man mindestens sieben Jahre zusammen sein sollte, ehe man sich entscheidet. Bei Simone und mir ist es so. Wir sind seit 2018 zusammen, wissen, was wir wollen, was wir aneinander haben und kommen super miteinander klar.“

Sehr offen sprach der 61-Jährige in dem Interview auch über seine Alkoholprobleme - bei denen seine Freundin ebenfalls eine wichtige Stütze. „Ich weiß, dass ich da immer noch gefährdet bin, und das wird bis zu meinem letzten Atemzug so bleiben. Wenn man mich wieder allein losziehen ließe, könnte es sein, dass ich mich verlaufe, gerade hier in Köln. Aber ich passe mehr auf mich auf und habe zum Glück auch immer Simone an meiner Seite. Da hat der Alkohol keine Chance“, sagte er.

Das ist Sänger Nino de Angelo

Nino de Angelo wurde am 18. Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe geboren.

Er ist deutscher Schlagersänger italienischer Abstammung und wohnt seit einigen Jahren mit Freundin Simone im Allgäu.

Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem Lied „Jenseits von Eden“.

Mit seinem Album „Gesegnet & verflucht“ hatte der Musiker dann 2021 seinen größten Erfolg seit vielen Jahren.

Aktuell ist Nino de Angelo mit seinem neuen Album „Irgendwann im Leben“ sehr erfolgreich und wieder einmal auf Tour unterwegs .

undefined