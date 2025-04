Das sind die Gäste heute (13.4.) bei Caren Miosga

Caren Miosga spricht heute , 13. April, ausnahmsweise nur mit einem Gast über aktuelle Themen und Ereignisse. Hier der Überblick zur aktuellen Sendung im Ersten und in der Mediathek.

Caren Miosga-Gäste heute am 13.4.

Friedrich Merz, designierter Bundeskanzler

Was ist das Thema bei Caren Miosga heute am Sonntag, 13. April?

„Geht so Ihr Politikwechsel, Herr Merz?“, lautet das Thema an diesem Sonntag. Denn der Koalitionsvertrag steht. Nach Abschluss der Verhandlungen zwischen Union und SPD steht Deutschland vor einem politischen Neustart mit Friedrich Merz. Auf die künftige Regierung warten große Herausforderungen, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Caren Miosga wird den designierten Bundeskanzler zu seinen Plänen und Antworten für die drängendsten Probleme befragen. Wie kann Friedrich Merz Vertrauen zurückgewinnen? Wie soll die Wirtschaft gestärkt werden? Und welche Rolle wird Deutschland in der europäischen und internationalen Politik künftig spielen? Diese Fragen will Caren Miosga mit Merz diskutieren.

Wann kommt Caren Miosga am Sonntag im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung am 13. April läuft zur gewohnten Uhrzeit um 21.45 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD Mediathek gezeigt.

Kann ich Caren Miosga auch in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

Ja, die Sendung wird zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar.

Warum kommt Anne Will nicht mehr?

Sie hatte im Dezember 2023 ihre letzte Sendung. Anne Will hatte schon lange zuvor angekündigt, sich neuen Projekten widmen zu wollen. Unter anderem hat sie nun einen eigenen Podcast.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.