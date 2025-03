Für Kinder gefährlich? Ärzte warnen vor Slush-Eis

Im Januar 2025 musste ein Junge aus Schottland ins Krankenhaus, nachdem er einen Himbeer-Slush getrunken hatte. Die Mutter schilderte damals im Interview mit der „New York Post“, dass ihr dreijähriger Sohn sich merkwürdig verhalten habe, nachdem er das Slush-Eis getrunken hatte.

Gefährliche Überdosis nach Konsum von Slush-Eis

Der Junge habe gestöhnt, dann hätten sich seine Augen verdreht und er sei ganz schlaff geworden. Glücklicherweise kam der Junge zwei Stunden nach dem Vorfall wieder zu sich. Die Ärzte hatten einen Verdacht, nachdem sie erfahren hatten, was das Kind getrunken hatte: eine Glycerinvergiftung, verursacht durch das Slush-Eis.

Was ist Gycerin?

Glycerin ist ein Zuckeralkohol, der in Kuchen und Süßigkeiten verwendet wird. Er verleiht einen besonders süßen Geschmack. Der Stoff ist in großer Menge in dem Sirup enthalten, der in dem Slush-Eis, oder auch „Slushy“ drin ist, da Glycerin auch als Gefrierschutz verwendet wird. Doch gerade diese hohe Menge kann insbesondere für Kinder gefährlich werden. Der Verdacht wird durch eine Studie erhärtet.

Glycerinvergiftung durch Slushies: Bericht deckt erschreckendes auf

Die Fachzeitschrift „Archives of Disease in Childhood“ hat einen Bericht veröffentlicht, in dem die Auswirkung von Glycerin, wie er im Sirup von Slush-Eis vorkommt, auf Kinder untersucht wurde. Dazu wurden die Krankenakten von 21 Kindern begutachtet, die nach dem Genuss von Slush-Eis ins Krankenhaus gekommen waren. Die Untersuchung konzentrierte sich dabei auf Kinder, die zwischen 2009 und 2024 in England und Irland in Krankenhäusern waren.

Dabei stellten die Forscher fest, dass fast alle Kinder (93 Prozent) eine Stunde nachdem sie Slush-Eis getrunken hatten, krank wurden. Keines der Kinder soll eine medizinische Vorgeschichte gehabt haben. Die Kinder zeigten Symptome wie Unterzuckerung und Bewusstseinsstörungen. Den Kindern ging es glücklicherweise wieder gut, nachdem sie auf Slushies verzichtet hatten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Slush-Eis besonders für Kleinkinder zur Vergiftung führen könnte. Sie empfahlen, Kindern unter acht Jahren kein Slush-Eis zu geben.

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat in einem Bericht im Februar vor dem Glyceringehalt in Slush-Eis gewarnt. Es komme allerdings darauf an, wie viel Glycerin vom Körper aufgenommen wird. Auch das Körpergewicht der Konsumenten spiele dabei eine Rolle, so das BfR. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann künftig bei Slush-Eis-Getränken auf das Kürzel „E 422“ achten, so wird Glycerin in der Lebensmittelindustrie gekennzeichnet.

Glycerinvergiftung durch Slush-Eis: Auf diese Symptome solltet ihr achten

Die folgenden Symptome könnten laut dem BfR auf eine Glycerin-Vergiftung hindeuten:

Kopfschmerzen

Übelkeit

Erbrechen

Benommenheit