Berichte: Prinzessin Kate muss auf Wegbegleiterin verzichten

Prinzessin Kate (43) muss Medienberichten zufolge künftig auf eine langjährige Mitarbeiterin verzichten. Wie die «Times» und das «People»-Magazin berichten, soll Natasha Archer, eine von Kates persönlichen Assistentinnen, nach 15 Jahren an Kates Seite angekündigt haben, sich beruflich verändern zu wollen.

Dazu schreibt die «Times»: «Als "unschätzbar wertvoll" für Kates privaten Haushalt angesehen, wird Archer zugeschrieben, der Prinzessin dabei geholfen zu haben, traditionelle Eleganz mit moderner Mode zu verbinden.» Weder Archer noch der Palast äußerten sich auf Anfrage der Zeitung zu der Personalie.

Jahrelang an Kates Seite

Archer war in den vergangenen Jahren immer wieder an der Seite der Prinzessin zu sehen. Ein Beispiel: Als Kate nach ihrer Krebsoperation im Januar 2024 aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gab es von der Abfahrt keine Bilder von der Prinzessin - aber welche von einem von Archer gesteuerten Auto an der Klinik.

Den Medienangaben zufolge war Archer schon vor der Verlobung von Kate mit Prinz William (43) eine Assistentin der beiden. «Sie wurde zu einem vertrauenswürdigen Mitglied des Teams, und ihr Blick fürs Detail führte dazu, dass sie die Rolle der inoffiziellen Stylistin übernahm», schreibt die «Times».