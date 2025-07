Vanessa Hudgens postet Babybauch-Fotos auf Instagram

Schauspielerin Vanessa Hudgens (36) und Baseballspieler Cole Tucker (29) erwarten wieder Familienzuwachs. In einem gemeinsamen Instagram-Posting zeigen die beiden auf einem Bild strahlend auf Hudgens deutlich sichtbaren Babybauch. Dazu schreibt die «High School Musical»-Darstellerin den kurzen, aber freudigen Text: «Round two!!!!»

Zahlreiche Fans und Prominente gratulierten in den Kommentaren, darunter Fernsehmoderator Mario Lopez, Schauspielerin Aly Michalka, und Moderatorin Cat Deeley. Schauspielkollegin Alexandra Shipp reagierte mit roten Herz-Emojis. Hudgens und Tucker hatte im Dezember 2023 in Tulum an der Karibikküste der mexikanischen Yukatán-Halbinsel geheiratet. Im Juli 2024 wurden sie Eltern ihres ersten Kindes.