Bunte Vögel auf Streife: Polizisten spielen Papageiensitter

Ziemlich bunt ist der Berufsalltag von Streifenpolizisten - und zwar buchstäblich. In Böblingen haben Polizeibeamte spontan die Aufsicht über drei Papageien in knallbuntem Federkleid übernommen.

Polizisten passen auf Therapievögel auf

Die drei Gelbbrustaras seien als Therapievögel mit Mitarbeitern der Tierrettung unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Just zu diesem Zeitpunkt brauchte die Polizei in der Nähe Unterstützung und rief die Tierrettung: In der Nähe der Böblinger Kongresshalle war eine verletzte Gans gefunden worden. Während die Tierretter sich um die Gans kümmerten, passten die Polizeibeamten auf die blaugelben Papageien auf.