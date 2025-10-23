Schlagerstar aus dem Häuschen! Nino de Angelo fiebert diesem Datum entgegen

Für den im Allgäu lebenden Schlagerstar Nino de Angelo ist 2025 ein arbeitsreiches, aber auch besonders erfolgreiches Jahr. Im Februar brachte die 61-jährige Schlagerlegende sein Album „Irgendwann im Leben“ auf den Markt. 13 Wochen lang hielt sich das Album in den offiziellen deutschen Charts und erreichte Platz 3. Die Fans waren begeistert.

Nino de Angelo: Neues Album „Irgendwann im Leben = Jetzt & Live“ erscheint

Nun freut sich Nino de Angelo auf die Veröffentlichung seines neuen Albums. Am Freitag, 24. Oktober 2025, erscheint die Deluxe-Edition „Irgendwann im Leben = Jetzt & Live“. Das neue Doppel-Album enthält neben neuen Songs auch das Duett „Liebe fühlt sich anders an“ mit der Sängerin Marina Marx. Auf Instagram fieberte Nino de Angelo der Veröffentlichung bereits fleißig entgegen. Insgesamt gibt es auf dem neuen Album 28 Songs.

In einer Instagram-Story, die der 61-Jährige am Mittwoch teilte, bezeichnete er „Irgendwann im Leben = Jetzt & Live“ als „So ein geiles Album, ich höre es schon die ganze Zeit.“ Die Nachricht setzte de Angelo, der 1983 mit „Jenseits von Eden“ seinen Durchbruch hatte, aus dem Auto ab.

Noch bis Februar 2026: Nino de Angelo spielt mehrere Konzerte in den nächsten Monaten

Neben dem neuen Album ist Nino de Angelo in den kommenden Monaten auch im Rahmen seiner „Irgendwann im Leben“-Tour in Deutschland unterwegs. Allein im November spielt der 61-Jährige elf Gigs - unter anderem in Freiburg, Nürnberg und Wuppertal. Bis Ende Februar folgen dann 14 weitere Auftritte.

Nino de Angelo wurde am 18. Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe geboren.

Er ist deutscher Schlagersänger italienischer Abstammung und wohnt seit einigen Jahren mit Freundin Simone im Allgäu.

Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem Lied „Jenseits von Eden“.

Mit seinem Album „Gesegnet & verflucht“ hatte der Musiker dann 2021 seinen größten Erfolg seit vielen Jahren.

Aktuell ist Nino de Angelo mit seinem neuen Album „Irgendwann im Leben“ sehr erfolgreich.