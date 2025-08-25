Schumi-Sohn im Liebesglück? Mick Schumacher soll angeblich neue Freundin haben

Mick Schumacher hat nach der Trennung von Laila Hasanovic offenbar eine neue Freundin. Laut Medienberichten ist der 26-jährige Sohn von Rennfahrerlegende Michael Schumacher auf Mallorca mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet worden.

Mick Schumacher mit neuer Frau an seiner Seite gesichtet

Derzeit macht der Schumi-Sohn auf dem Familienanwesen auf Mallorca Urlaub und das in Begleitung einer mysteriösen Brünetten, wie Bilder zeigen, die im Netz kursieren. Schon länger halten sich in den sozialen Medien Gerüchte, dass Mick Schumacher eine neue Freundin haben soll. Bereits im August hatte die Brünette Mick Schumacher zu einem Triathlon begleitet. Auf ihrem Instagram-Kanal tauchten laut Medienberichten zudem Fotos auf, die offenbar in der Wohnung von Mick Schumacher entstanden sein sollen.

Corinna Schumacher soll Micks neue Freundin schon kennen

Laut der Bild scheint es sich sogar um etwas Ernstes zu handeln. So soll Mick die junge Frau bereits seiner Mutter Corinna Schumacher vorgestellt haben. Erst im Frühjahr hat sich Mick Schumacher völlig überraschend von seiner Freundin Laila Hasanovic getrennt. Mit dem dänischen Model war der Schumi-Sohn seit zwei Jahren zusammen. Als beide dann auf einer Dating-Plattform auftauchten, wurde die Trennung öffentlich.

Mick Schumacher privat im Glück

Bislang haben sich weder Mick Schumacher noch die Frau selbst zu den Liebesgerüchten geäußert. Auch Micks Management hat die Gerüchte über die angeblich neue Beziehung nicht kommentiert. Privat scheint es allerdings gut für den Sohn von Michael Schumacher zu laufen. Im Frühjahr hat Schwester Gina Mick Schumacher zum Onkel gemacht. Beruflich sieht es eher ungewiss aus.

Ungewisse Zukunft bei Cadillac

2022 verabschiedete sich Mick Schumacher aus der Formel 1. Doch nun hofft der Rennfahrer auf einen Platz im Rennteam von Cadillac. Der amerikanische Autobauer wird 2026 zum ersten Mal an der Formel 1 teilnehmen. Ob Mick Schumacher für die amerikanische Marke ins Cockpit steigt, ist noch nicht entschieden. Allerdings sieht es laut Medienberichten nicht gut für den Schumi-Sohn aus. Laut Insidern von „The Race“ soll sich Cadillac nicht für Mick Schumacher als Formel-1-Pilot entschieden haben. Dafür soll der 26-Jährige für den amerikanischen Autobauer in der Langstrecken-WM WEC an den Start gehen. Parallel könnte er als Ersatz-Pilot Teil des Formel-1-Teams werden. Ob dieses Szenario zutrifft, ist noch unklar. Bislang hält sich Cadillac bedeckt, was ihr Rennteam für die Formel 1 betrifft.