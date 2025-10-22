Das sind die Gäste bei Markus Lanz heute (22.10.)

Markus Lanz hat heute (22.10.) wieder Gäste im Studio um aktuelle Themen zu diskutieren. Wer diesmal mit dabei ist und worum es geht - hier alle Informationen.

Markus Lanz-Gäste heute am Mittwoch, 22.10.

Das ZDF hat die Namen der Gäste bei Lanz heute noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Bericht, sobald die Informationen feststehen.

Wann kommt Markus Lanz heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 22. Oktober erst sehr spät, nämlich um Mitternacht im ZDF und wird parallel dazu als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt.

Kann man Markus Lanz auch als Wiederholung und Stream in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wurde wie immer zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der ZDF-Mediathek gezeigt. Auch ältere Folgen der Talkshow kann man in der Mediathek als Wiederholung sehen.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema (so wie gestern zum Thema Schule), in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Lanz, der für seine TV-Aktivitäten mehrere Preise erhalten hat, war bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann. In dieser Ehe kamen 2014 und 2018 zwei Töchter zur Welt. Im Februar 2023 bestätigte der Anwalt von Lanz, dass sich das Ehepaar getrennt hat.

Einschaltquoten: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.