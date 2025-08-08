Schauspielerin Elena Uhlig braucht Frauen für «gutes Leben»

Für Schauspielerin Elena Uhlig sind Beziehungen zu Frauen für ein glückliches Leben entscheidend. «Man braucht keinen Mann, um ein gutes Leben zu führen, aber man braucht andere Frauen», sagte die 50-Jährige im Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ). Uhlig ist demnach in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Ihre Mutter und ihre Großmutter hätten ihr früh vorgelebt, sich nicht alles gefallen zu lassen – lange vor der #MeToo-Bewegung, sagte sie der Zeitung. «Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin.»

Dennoch fehle ihr bis heute bei übergriffigem Verhalten durch Männer die Sprache: «Man muss das ja auch erst mal verarbeiten. Viele Männer machen gerne so komische, chauvinistische, übergriffige Witze, die wirklich gar nicht witzig sind», sagte Uhlig. «So was habe ich mit Frauen wirklich noch nie erlebt.»

Feminismus und Prinzessinnen-Fantasien seien dabei kein Widerspruch. Frauen dürften beides zulassen: feministische Ansichten, aber auch romantische Sehnsüchte. «Wir müssen uns diese Widersprüche erlauben – man kann und darf beides sein», sagte Uhlig. «Jeder Mensch hat so viele Facetten. Wenn wir aufhören, uns zu verbiegen, dann kommen wir weiter.»

Elena Uhlig ist schon lange in Film- und TV-Produktionen zu sehen, unter anderem hatte sie Rollen in den Filmen «Chantal im Märchenland» (2024) und «Der Junge muss an die frische Luft» (2018).