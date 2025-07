Matthias Reim zieht den Sommer der Studioarbeit vor

Sänger Matthias Reim arbeitet nach eigenen Angaben an einem neuen Album - allerdings in einem gemächlichen Takt. Denn der Hochsommer ist für den 67-Jährigen nicht die richtige Zeit für Arbeit im Studio, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Jetzt im Hochsommer fällt es mir relativ schwer, ins Studio zu gehen.» Reim kann seine Alben in einem hauseigenen Studio in seinem Domizil am Bodensee produzieren. Das Album soll im kommenden Frühjahr erscheinen.

In den kühleren Jahreszeiten gehe er gern abends - so gegen 20 Uhr - ins Studio, weil es da schon dunkel sei. «Doch im Hochsommer passiert bei mir nicht viel in diesen Stunden. Das geht erst wieder Mitte September los», so Reim. «Ich freue mich auch auf die Herbst- und Wintermonate, wo ich wieder Zeit im Studio verbringen kann, ohne die Klimaanlage anschmeißen und draußen die schönste Zeit des Jahres verpassen zu müssen. Für mich ist das nicht Weihnachten, für mich sind das die lauen Sommerabende, wo man die Garage aufschließt, noch ein bisschen biken geht oder einen Kumpel anruft.»

Ab dem 15. August tourt Matthias Reim wieder durch Deutschland. Es sind Konzerte unter anderem in Eisenhüttenstadt, Chemnitz, Forst und Oranienburg geplant.