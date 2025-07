Polizei: Zwei Männer bedrohen und erpressen Mann mit Waffe

Mit einer Schusswaffe sollen zwei junge Männer einen Mann in Esslingen bedroht und erpresst haben. Wie die Polizei mitteilte, verabredeten sich das spätere Opfer und ein 18-Jähriger zuvor über eine Internet-Plattform. Ein 16-jähriger mutmaßlicher Komplize kam demnach ohne das Wissen des Geschädigten Anfang Juli zu dem Treffen auf einem Parkplatz dazu.

Nach einer Fahrt in ein Waldstück nahe Stuttgart fingen die Tatverdächtigen laut Polizei an, den Mann zu beleidigen, zu demütigen und zu schlagen. Danach sollen sie ihn gezwungen haben, Geld bei einer Bank abzuheben. Auch in den Folgetagen soll der 18-Jährige Geld von dem Opfer gefordert haben.

Die Verdächtigen sollen ein Video von der Tat und dem Mann gemacht haben, und ihn mit der Veröffentlichung des Videos erpresst haben. Was genau auf dem Video zu sehen ist, gab eine Polizeisprecherin nicht an. Auch zur Höhe des erbeuteten Betrages und zum Alter des Opfers äußerte sie sich nicht.

Der Mann erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Beamten nahmen die jungen Männer vor gut einer Woche fest und sie kamen wegen des dringenden Verdachts der räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft. Bei einer sichergestellten, mutmaßlich verwendeten Schusswaffe handelte es sich um eine Softair-Pistole.