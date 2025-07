Weltstars aus Deutschland: Die Scorpions rocken schon seit 60 Jahren

Sie sind mit Konzerten zu Gast in Las Vegas und stehen damit in einer Reihe mit Elvis, Elton John oder Adele. Die Deutsche Post schenkt der Gruppe aus Hannover zum 60. Band-Geburtstag eigene Briefmarken - eine Ehrung, die wenigen zu Lebzeiten zuteilwird. Auf allen Kontinenten füllen die Scorpions Hallen und haben Fans weltweit.

Was macht die Scorpions so erfolgreich? Zum einzigen Stadionkonzert in Deutschland im Jahr 2025 an diesem Samstag hier der Versuch einer Erklärung des Rock-Phänomens:

«Wind of Change» als Mauerfall-Hymne:

Im September 1989 komponierte Scorpions-Sänger Klaus Meine den Song, dessen Musikvideo inzwischen mehr als 1,1 Milliarden Mal bei Youtube aufgerufen wurde. Die Ballade steht für das Ende des Kalten Krieges und den Mauerfall am 9. November 1989. Er habe «Wind of Change» in seinem Homestudio bei Hannover geschrieben, erzählte Meine der dpa. Weil er keine Gitarre zur Hand hatte, pfiff er das Intro.

Ein 2020 veröffentlichter Podcast geht dem Gerücht nach, dass nicht Meine, sondern der US-Geheimdienst CIA «Wind of Change» komponiert habe, um den Ostblock für den westlichen Lebensstil zu begeistern und den Kommunismus niederzuringen. Über diese Theorie lacht der Sänger.

Vielmehr habe ihn der Auftritt beim Moskau Music Peace Festival vor 250.000 Zuschauern inspiriert. Nach einer Bootsfahrt auf dem Fluss Moskwa sei ihm die Idee gekommen, sagt Meine. «Wind of Change» sei der «Soundtrack zu Glasnost und Perestroika», zu den Reformen im Osten. Die Scorpions spielten als eine der ersten westlichen Bands in der Sowjetunion.

Visionär und beharrlich:

Kraftzentrale der Scorpions ist Rudolf Schenker. 1965 gründete er als 17-Jährige die Band. Das belegt ein kürzlich wiederentdecktes Kassenbuch seiner Mutter, denn das Geld etwa für Instrumente lieh er sich von seinen Eltern.

Schon 1969 verkündete der gelernte Starkstrom-Elektroniker in einem Interview, dass die Scorpions einmal zu den besten 30 Bands der Welt gehören werden. «Beim Rock 'n' Roll geht es um Energie. Die Energie ist es, die ein ganzes Konzert zusammenschweißt», sagte Schenker 45 Jahre später im dpa-Interview. 1969 wurde Meine Sänger der Band. 1978 kam Gitarrist Matthias Jabs hinzu und prägte den typischen Scorpions-Sound mit.

Die Band feierte ihren größten Erfolg nach einem Rückschlag: Anfang der 80er verlor der Frontmann seine markante, klare Stimme, musste operiert werden, und es war unklar, ob er jemals wieder singen werden könne. Ein Jahr musste Meine pausieren. Nach seiner Genesung folgten Welthits wie «Still Loving You» oder «Rock You Like A Hurricane» im Jahr 1984.

Bodenständig und heimatverbunden:

Lange blieb in Deutschland unbeachtet, dass die Scorpions Weltstars sind. Möglicherweise liegt das daran, dass sie zwischen ihren mittlerweile 5.000 Konzerten in der Nähe von Hannover leben. «Uns hilft die norddeutsche Mentalität, die erdet uns», sagt Meine. «Dieses "Ich bin ein Star" ist Quatsch. Ich bin Sänger, Musiker, Songwriter. Wir haben schon zu viele Möchtegern-Stars kommen und gehen gesehen.»

Kürzlich machte der 77-Jährige seiner Frau Gabi in der TV-Talkshow «3 nach 9» eine Liebeserklärung - beide sind seit 48 Jahren verheiratet. Sie seien durch alle Höhen und Tiefen zusammen gegangen, dies sei «so eine große Liebe und so ein starkes Gefühl der Verbundenheit».

Schenker (76) ist ebenfalls ein Familienmensch, er hat einen Sohn und Enkel aus erster Ehe und mit seiner Partnerin einen Sohn im Grundschulalter. Zu seinem Alltag gehören seit langem mehrere Stunden Krafttraining, Yoga und Meditation.

Rockstars gehen nicht mehr in Rente:

Die Scorpions sind nicht die einzigen Rockstars im Rentenalter, die auf großen Bühnen stehen. Berühmtestes Beispiel: Die Rolling Stones haben zwar ihre Tour für dieses Jahr abgesagt, aber bisher nicht ihr Karriere-Ende verkündet. Mick Jagger und Keith Richards sind beide 81 Jahre alt. Als Gäste beim Scorpions-Konzert in Hannover werden die Heavy-Metal-Band Judas Priest mit Sänger Rob Halford (73) sowie US-Musikstar Alice Cooper (77) erwartet.

Kurios ist, dass die Scorpions bereits vor rund 15 Jahren ihren Rücktritt ankündigten, dies aber nach ihrem Abschiedskonzert 2012 zurücknahmen. Jetzt ist das Ende offen. Die Konzerte rund um den Globus mit Tausenden, oft wesentlich jüngeren Fans sind für die fünf Musiker Lebenselixier, ein Zaubertrank. «Touren hält im Herzen jung», sagt Klaus Meine. Schenker formuliert als Motto mittlerweile: «So weit die Füße tragen.»

Die fünf Bandmitglieder sind Bassist Pawel Mąciwoda, Gitarrist Rudolf Schenker, Sänger Klaus Meine, Gitarrist Matthias Jabs, und Schlagzeuger Mikkey Dee, der früher bei Motörhead trommelte. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Klaus Meine und seine Ehefrau Gabi sind seit Jahrzehnten unzertrennlich. (Archivbild) Foto: Christophe Gateau/dpa

Vor zwei Jahren erhielten Matthias Jabs, Rudolf Schenker und Klaus Meine das Große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens. (Archivbild) Foto: Michael Matthey/dpa