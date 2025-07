Im Trikot zum Festival: One-Direction-Star ist Fan dieser deutschen Fußballmannschaft

Der One-Direction-Sänger Louis Tomlinson besuchte gemeinsam mit seiner Freundin Zara McDermott die Eröffnung des Glastonbury-Festivals. Dabei trug der Popstar das Trikot einer bekannten deutschen Fußballmannschaft.

Schick in Schwarz-Gelb

Auf Bildern der „Daily Mail“ ist Tomlinson in dem schwarz-gelben Trikot des BVB zu sehen. Der One-Direction-Sänger ist offenbar schon länger Fan des Dortmunder Vereins. Bereits im Februar postete Tomlinson ein Foto von sich in einem BVB-Trikot.

Er ist übrigens nicht der einzige Star, der ein Anhänger eines deutschen Fußballvereins ist. Die Sängerin SZA ist Anfang des Jahres mit einem Foto viral gegangen, auf dem sie ein altes Fußballtrikot trägt.

Tragischer Tod von Bandkollegen

Tomlinson war eines der fünf Mitglieder der Casting-Band One Direction. Mit seinen Band-Kollegen Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Liam Payne feierte er große Erfolge. Die Boygroup verkaufte bis zu ihrer Trennung im Jahr 2016 über 70 Millionen Platten. Band-Kollege Harry Styles ist heute ein erfolgreicher Solokünstler. Liam Payne kam 2024 bei einem tragischen Balkonsturz in Buenos Aires ums Leben.

Das ist die Klub-WM 2025

Dieses Jahr findet zum ersten Mal die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft statt. Bei der WM treten insgesamt 32 Mannschaften gegeneinander an. Darunter auch die Vereine Borussia Dortmund und FC Bayern, für den derzeit der Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger in den USA wirbt. Auch erfolgreiche Vereine wie Real Madrid, Juventus Turin und Manchester City mischen mit. Die Klub-WM soll künftig alle vier Jahre stattfinden. Die nächste Klub-WM soll 2029 ausgetragen werden. Als möglicher Ausrichter hat sich Katar beworben. Das Land hatte bereits die WM 2022 ausgetragen, was auf viel Kritik gestoßen ist.