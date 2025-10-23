„Ich liebe meinen Mann, aber …“ – Heidi Klum verrät ihren Celebrity‑Crush: Was sagt Tom Kaulitz dazu?

Heidi Klum ist inzwischen seit über sieben Jahren mit Tokio Hotel-Mitglied Tom Kaulitz zusammen. Im August 2019 gaben die beiden sich das Ja-Wort. In einer neuen Episode des US-Podcasts „Call Her Daddy“ mit Alex Cooper hat Heidi Klum unter anderem erzählt, welche Vorteile es hat, einen Ehemann mit der gleichen Muttersprache zu haben und welche verrückten Dinge sie schon mit Fans erlebt hat. Dann erzählt Klum aber auch, auf welchen Celebrity sie so einen Crush hat, dass der gestandenen Geschäftsfrau sogar die Worte gefehlt haben. Um welchen Prominenten es sich handelt und was Ehemann Tom dazu sagt, erfahren Sie hier.

Heidi Klums Celebrity-Crush: In diesen Star ist sie verknallt

Im Podcast „Call Her Daddy“ fragt Host Alex Cooper Heidi Klum: „Was war die peinlichste Begegnung, die du je mit einem anderen Prominenten hattest?“ Klum fällt direkt eine Begegnung ein, die ihr unangenehm in Erinnerung geblieben ist: „Ich habe ihn getroffen und kein Wort herausbekommen“, erinnert sich Klum. Das heute 52-jährige Topmodel war plötzlich verunsichert wie eine Teenagerin, gibt Klum im Podcast zu: „Das war peinlich, weil ich einfach nicht sprechen konnte, ich war ein bisschen perplex.“ Sie verrät auch, um welchen Schauspieler es sich gehandelt hat: „Als ich Joaquin Phoenix getroffen habe, denn ich bin fasziniert von Joaquin Phoenix.“

Heidi Klums Celebrity-Crush: Das sagt Tom Kaulitz dazu

Als Heidi Klum von diesem Aufeinandertreffen mit ihrem Crush erzählt – einer Situation, in der ihr die Worte gefehlt haben, obwohl sie sonst nicht auf den Mund gefallen ist –, wirkt sie selbst davon überrascht: „Ich bin nicht besonders schüchtern, aber ich konnte meine Zunge nicht kontrollieren. Und er stand da einfach. Hab ihn danach nie wiedergesehen.“ Auslöser dieses Kontrollverlustes: Hollywoodstar Joaquin Phonenix. Der 50-jährige Schauspieler ist unter anderem bekannt aus Filmen wie „Her“, „Walk the Line“ und „Beau is Afraid“ und gehört zu den erfolgreichsten Hollywood-Größen.

Aber: Was denkt Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz über die Faszination seiner Frau für Phoenix? Im Podcast-Interview sagt Heidi Klum noch: „Ich liebe meinen Mann, aber Joaquin Phoenix kommt dicht danach.“ Auch in einer neueren Folge von „Germanys Next Topmodel“ verrät sie, dass der Celebrity-Crush kein Geheimnis zwischen ihr und ihrem Ehemann ist: „Das weiß mein Mann. Insofern: We‘re fine.“

