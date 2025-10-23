„Habe mit Geld um mich geschmissen“ – Bill und Tom Kaulitz berichten vom teuersten Trip ihres Lebens

In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ plaudern Bill und Tom Kaulitz regelmäßig über verschiedenste Themen und gewähren den Zuhörerinnen und Zuhörern häufig auch brisante Einblicke in ihr Privatleben. Dabei bleibt kaum ein Thema tabu – von Bills chaotischen Liebesgeschichten bis hin zum Zusammenleben mit Heidi Klum. Auf Social Media sowie in ihrer Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ präsentieren die beiden außerdem gerne auch mal ihren luxuriösen Lebensstil: Teure Autos, Villen und exklusive Urlaube sind ein fester Bestandteil im Leben der Kaulitz-Brüder. Doch selbst für die Glamour-Zwillinge war ein Urlaub außergewöhnlich kostspielig. Welcher Ausflug für sie zum „teuersten Trip“ ihres Lebens wurde und wie es dazu kam, erfahren Sie hier.

Kaulitz-Zwillinge über ihren bisher teuersten Urlaub: Wie kam es dazu?

In ihrer Podcastfolge vom 22. Oktober 2025 berichteten Bill und Tom Kaulitz von einem besonders kostenintensiven Urlaub. Wie die beiden erzählten, verbrachten sie kürzlich einige Tage im US-Bundesstaat Arizona, wo sie einen gemeinsamen Freund besuchten. Doch neben dem geplanten Wiedersehen hatten die Kaulitz-Brüder noch ein weiteres Ziel: „Wir waren eigentlich da, weil wir shoppen wollten. Wir waren im Kaufrausch“, verriet Bill. Dabei ging es jedoch nicht um gewöhnliche Einkäufe: Die Zwillinge gingen nämlich zur weltweit bekannten Autoshow des Auktionshauses Barret-Jackson.

Wie Bill weiter erklärte, findet die Veranstaltung in einer großen Auktionshalle statt, in der über mehrere Tage hinweg Fahrzeuge an die Besucherinnen und Besucher versteigert werden. Tom kannte das Format bereits aus dem Fernsehen und wollte nach eigenen Angaben schon lange einmal selbst daran teilnehmen. Sein Bruder zeigte sich hingegen erst einmal skeptisch, bis er überraschend sein Talent fürs Handeln entdeckte: „Ich hatte eigentlich keinen Bock, habe aber festgestellt: Ich bin eine Autohändlerin“, berichtete der Tokio-Hotel-Sänger stolz. Neben Autos könne man laut den Zwillingen bei dem Event außerdem auch auf andere Luxusgüter wie Uhren, Schmuck oder Taschen bieten.

Übrigens: Über das Gesamtvermögen der Kaulitz-Brüder wurde bereits mehrfach spekuliert, wobei die Schätzungen laut Bill weit unter dem tatsächlichen Betrag lagen. Die Mutmaßungen über ihre Netflix-Gage dementierten die Zwillinge jedoch.

Wie viel Geld gaben die Kaulitz-Brüder bei ihrem Ausflug aus?

Wie viel Geld sie tatsächlich in Nevada ließen, verrieten die Zwillinge zwar nicht. Klar ist jedoch, dass sie dieses Mal selbst für ihre Verhältnisse über die Stränge schlugen. „Ich sage mal so, wir haben schon ordentlich eingekauft“, meinte Bill. Tom setzte sogar noch einen obendrauf: „Das war der teuerste Trip unseres Lebens, so viel Geld haben wir noch nie ausgegeben, irgendwo“. Dass es überhaupt so weit kam, lag Bill zufolge auch an der mitreißenden Verkaufsdynamik im Auktionshaus. „Ich war super emotional, ich habe fast geheult, weil ich das unbedingt haben wollte, dieses Auto“, gestand er im Podcast. Laut Tom hätten sie zudem bei fast jeder Versteigerung zu hoch geboten. Und das, obwohl sie sich vorab von einem befreundeten Autokenner beraten ließen.

Trotz ihrer hohen Ausgaben bereuen die Kaulitz-Brüder ihren Shopping-Trip rückblickend nicht. Bill, der sich zu Beginn noch fehl am Platz fühlte, fand zudem immer mehr Gefallen daran, das amerikanische Publikum aufzumischen. „Und dann habe ich das Ruder aber herumgerissen, weil ich mit Geld um mich geschmissen habe“, freute sich der Sänger. Welche und wie viele Automodelle die Kaulitz-Brüder am Ende ersteigert haben, ließen sie offen. Allerdings wurden die Zwillinge von ihrem Netflix-Team begleitet, wie sie im Podcast selbst verrieten. Somit werden Fans in Zukunft noch mehr Details zum exklusiven Einkaufserlebnis der Zwillinge erfahren, sobald die dritte Staffel ihrer Hit-Serie erscheint.