Axl Rose von „Guns N‘ Roses“ tickt bei Konzert in Buenos Aires aus! War der Schlagzeuger schuld?

Axl Rose, Rocklegende und Frontmann der Band „Guns N´Roses“, hat während eines Konzerts am Samstag im Estadio Tomás Adolfo Ducó in Buenos Aires, Argentinien, völlig die Fassung verloren.

Axl Rose von Guns N´Roses rastet bei Konzert in Argentinien aus

Der 63-jährige Sänger von Guns N‘ Roses war in einem von einem Zuschauer auf YouTube hochgeladenen Video wütend und außer sich auf der Bühne zu sehen. Es begann, als Axl Rose zusammen mit seinen Band-Kollegen Gitarrist Slash, Bassist Duff McKagan, Gitarrist Richard Fortus und Schlagzeuger Isaac Carpenter den Durchbruchs-Hit von Guns N´Roses „Welcome To The Jungle“ aus dem Jahr 1987 performte.

Während des Songs trat der komplett in Schwarz gekleidete Axl Rose erst frustriert gegen das Schlagzeug. Am Ende des Liedes kann der Sänger dann nicht mehr an sich halten. Nach dem Schluss-Akkord feuerte er sein Mikro zornig in Richtung des Schlagzeugs. Danach riss er sich die Lederjacke vom Leib und stürmte mit aufgebrachtem Schritt von der Bühne. Hier der Ausraster im Video:

War Schlagzeuger Isaac Carpenter schuld?

Fans spekulierten danach, ob die Rocklegende möglicherweise mit der Performance einer seiner Bandkollegen nicht zufrieden war. Genauer gesagt mit dem Auftritt von Schlagzeuger Isaac Carpenter. Der kam nämlich 2025 neu in die Band, nachdem der bisherige Schlagzeuger Frank Ferrer bei Guns N´Roses ausgestiegen war.

Doch das war nicht der Fall. Laut der „Daily Mail“ verneinte eine Rockstar Axl Rose nahestehende Quelle dies am Montag. „Es hatte nichts mit dem Schlagzeuger zu tun, der erstklassig und großartig ist“, sagte die Quelle gegenüber der Zeitung.

„Earpiece“ von Axl Rose funktionierte nicht richtig

Die Ursache für den Ausbruch war demnach vielmehr technischer Natur - genauer gesagt ging es um die Kopfhörer, die Axl Rose in seinen Ohren trug.

„Es gab technische Probleme mit Axls In-Ear-Monitoren“, sagte die Quelle. „Er konnte nur die Schlaginstrumente hören - und sonst nichts.“ Techniker behoben das Problem mit dem „Earpiece“ des legendären Rockers, zu dessen Hits Paradise City, Sweet Child O‘ Mine und November Rain gehören, wie Quellen der Zeitung mitteilten. Danach ging die Show reibungslos weiter.