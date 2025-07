Mutmaßlicher Dealer will Drogen an Polizisten verkaufen

Ein mutmaßlicher Drogendealer wollte seine Ware in Stuttgart einem Zivilpolizisten verkaufen und ist so aufgeflogen. Als sich der Beamte zu erkennen gab, schluckte der 47-Jährige laut Polizei kurzerhand eine Plombe mit mutmaßlichem Kokain – offenbar in der Hoffnung, damit Beweismaterial verschwinden zu lassen. Zum genauen Gesundheitszustand des Mannes konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen.

Auch leistete der Mann bei der Festnahme Widerstand. Die Flucht vor der Festnahme gelang ihm allerdings nicht. Mit Hilfe zweier Passanten konnte die Polizei den Mann überwältigen – er wehrte sich dabei jedoch so heftig, dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte ihn in Untersuchungshaft.