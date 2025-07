Drastisches Umstyling für Heidi Klum: Mit diesem neuen Haarschnitt überrascht sie Fans

„Schnipp Schnapp“. Mit diesen beiden Worten und einem Scheren-Emoji hat Heidi Klum ein Instagram-Video versehen, mit dem sie eine Veränderung verkündet. Diese hat nichts mit einer ihrer TV-Shows oder ihren Model-Jobs zu tun, sondern mit ihrem Äußeren. Das Supermodel hat eine neue Frisur. An ihrer Haarfarbe ändert die Blondine zwar nichts, doch der neue Look unterscheidet sich deutlich von ihrem vorherigen.

Heidi Klum zeigt sich mit neue Frisur

Klum trägt jetzt schon seit einigen Jahren einen stufigen Langhaarschnitt. Von diesem verabschiedet sich die Produzentin und Jurorin von „Germany’s Next Topmodel“ zwar nicht, allerdings lässt sie die blonden, warmen Strähnen hinter sich, die sie zuletzt auszeichneten. In dem Video, das Klum ihren mehr als zwölf Millionen Followern bei Instagram präsentierte, zeigt sie einen neuen Blondton, der etwas kühler wirkt und von dunklen Strähnen unterstützt wird. Zudem scheint der Schnitt etwas strukturierter zu sein. Die Curtain Bangs sind Geschichte, stattdessen wird der Look durch ein Pony, das die Stirn verdeckt, abgerundet.

Bei der Präsentation ihrer neuen Frisur zeigt Klum einmal mehr, dass sie weiß, wie sie sich in Szene setzen kann. Zunächst ist sie in dem Video mit ihrer alten Frisur zu sehen, dann klopft sie fünfmal auf die Kamera und es folgt die Verwandlung. Das erfahrene Model strahlt in die Kamera, das Make-up sitzt. Das Video rundet Klum mit einem Kussmund ab.

Klum hat erst kürzlich die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ abgedreht. Danach war sie bereits wieder auf der Suche nach Model-Talenten für die kommende Staffel der Erfolgsshow. Viel Zeit für Ehemann Tom Kaulitz dürfte sie da nicht haben. Was dieser von ihrem neuen Look hält, ist bislang nicht bekannt.

Auch interessant: Zuletzt verriet Klum, welche Rolle ihr Ehemann in ihrem Fitnessplan spielt. Außerdem erklärte sie, auf welche zwei Lebensmittel sie verzichtet, um in der Topform zu bleiben, die sie zu ihrem 52. Geburtstag präsentierte.