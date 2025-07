Mann soll Axt auf Autofahrer geschleudert haben

Ein Mann soll in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Axt in Richtung eines Autofahrers geschleudert haben. Der 34-Jährige sei mit der Axt in der Hand auf offener Straße entlanggelaufen, als ihn ein 36-Jähriger aus einem Auto heraus ansprach, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daraufhin kam es zu dem Axt-Wurf.

Aufgrund der Distanz blieb die Axt glücklicherweise zehn Meter vor dem Wagen auf dem Boden liegen. Der Verdächtige nahm die Axt wieder auf und setzte seinen Weg fort. Die Polizei kam kurz darauf am Ort des Geschehens an und riegelte eine Straße ab. Der Verdächtige konnte festgenommen werden. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und wurde nach dem Vorfall am Mittwoch in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.