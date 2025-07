Cathy Hummels erlebt nächtlichen Polizei-Einsatz zu Hause – das ist passiert

Cathy Hummels erlebte vor ein paar Tagen einen Schreck: Die Alarmanlage in ihrem Haus schlug mitten in der Nacht an. Aber warum? Handelte es sich um einen Einbruch?

Cathy Hummels: So reagierte sie auf den Einbruchalarm

In ihrer Instagram-Story beschreibt die Moderatorin laut Bunte zwei Tage nach dem Vorfall, wie sie die Nacht erlebte: „Vor zwei Tagen in der Nacht ging mein Alarm los hier im Haus. Einbruchalarm.“ Doch hatte sich wirklich jemand unbefugt Zutritt zu Cathy Hummels' Haus verschafft? Die 37-Jährige ging auf Nummer Sicher und ging gemeinsam mit Sohn Ludwig auf den Balkon.

Rund 30 Minuten mussten Mutter und Sohn in der nächtlichen Kälte warten, bis die Polizei eintraf, erzählt Hummels weiter auf Instagram. Insbesondere für den 7-jährigen Ludwig, dessen Vater der Fußballstar Mats Hummels ist, sei das unangenehm gewesen. „Er sagt nur: ‚Mama, mir ist kalt.‘ Ich sage: ‚Wir können nicht reingehen. Wir müssen auf die Polizei warten‘“, erzählte Hummels. Schließlich war zu diesem Zeitpunkt noch unklar, ob sich ein Eindringling im Haus befand.

Cathy Hummels: Wie geht sie mit dem Vorfall um?

Acht Polizeibeamte durchkämmten mit Taschenlampen das gesamte Grundstück. Dabei fanden sie niemanden. Von einem Einbruch also keine Spur – vermutlich handelte es sich um einen Fehlalarm.

Für Hummels war dies dennoch eine prägende Erfahrung. Ihr Leben fühle sich manchmal an wie ein Science-Fiction-Film, beschreibt sie bei Instagram: „Ich bin trotzdem immer positiv. Uns ist nichts passiert. Es war niemand auffindbar. Was sagt uns das Ganze? Wir sollten einfach unser Leben noch mehr schätzen, dankbar sein, dass wir da sind und vor allem gesund sind.“

Einbrüche bei Prominenten: Keine Seltenheit

Dass Cathy Hummels es mit der Angst zu tun bekam, als der Einbruchalarm losging, ist nicht unbegründet. Einbrüche in die Privathäuser von Prominenten sind keine Seltenheit. So wurde laut dem Bayerischen Rundfunk (BR) bei Fußballstar Thomas Müller eingebrochen, während dieser im September 2022 ein Champions-League-Spiel für den FC Bayern in der Allianz-Arena bestritt.

International sorgte auch der Raubüberfall auf Kim Kardashian im Jahr 2016 in Paris für Schlagzeilen. Sie war bei dem Einbruch gerade in ihrer Unterkunft und wurde von bewaffneten Männern überfallen und gefesselt. Die Täter stahlen Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro. Erst im Mai 2025 kam es zur Verurteilung.

Übrigens: Cathy Hummels wurde erst kürzlich Opfer eines Hacker-Angriffs. Zudem postete die Influencerin zuletzt ein Video, bei dem sie weinte.