Blind-Date-Reinfall für Bill Kaulitz: Für den Tokio-Hotel-Sänger verliefen 2 Treffen anders als geplant

Seit dem 17. Juni 2025 läuft die zweite Staffel der Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix. Darin geht es – wie auch schon in der ersten Staffel – nicht nur um das Alltagsleben der Zwillingsbrüder Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, sondern auch viel um das Liebesleben von Bill. Sehr prominent wurde der zweite Beziehungsversuch mit Sänger Marc Eggers beleuchtet, der erneut scheiterte. Um Bill von seinem Liebeschaos abzulenken, organisierten sein Bruder Tom, der seit bald sieben Jahren mit Model Heidi Klum verheiratet ist, und eine Freundin ein Treffen mit zwei Single-Männern, die sie als passend für Bill einschätzten. Doch das Blind Date ging gehörig schief.

Blind-Date-Reinfall für Bill Kaulitz: 2 Treffen liefen anders als geplant

Wie in einer Folge der Reality-Serie zu sehen ist, luden sowohl Tom als auch Bills beste Freundin Sara Alviti jeweils einen Mann zu einer gemeinsamen Grillparty bei ihrem Freund Miguel ein: Keon und Jordan. Bill sollte nicht erfahren, dass es sich um potenzielle Dating-Partner für ihn handelte, weshalb ihm Tom vorflunkerte, dass er Keon aus dem Fitnessstudio kenne. In Wahrheit hatte Tom ihn über einen Match-Maker organisiert.

Doch Bill war bereits kurz nach der Vorstellung stutzig, was es mit diesen Unbekannten auf sich hatte. In der Gruppe wurde ein netter Abend verbracht – eine potenzielle neue Liebe war für Bill aber wohl nicht dabei. So weit konnte man das Geschehen in der Netflix-Serie beobachten. Doch wie Bill im Podcast mit seinem Bruder „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ jetzt verriet, ging es danach noch weiter.

Was Netflix nicht zeigte: Blind-Date-Kandidat war sauer auf Bill Kaulitz

Der „Kandidat“ Keon gefiel Bill zwar optisch ganz gut, er war ihm aber nach eigenen Aussagen zu aufgesetzt. Der von Sara mitgebrachte Freund Jordan kam da schon besser an – allerdings kuschelte er an besagtem Grillabend auch mit dieser, was Bill sichtlich irritierte. Dennoch soll sich Jordan Hoffnungen auf ein nettes Kennenlernen mit Bill gemacht haben.

„Ich wollte noch ein kleines Inside geben, das habe ich vergessen, weil ich glaube, viele Leute interessiert bei ‚Kaulitz & Kaulitz‘: ‚Wie gingen denn bestimmte Sachen weiter?‘“, erzählt Bill in der aktuellen Podcast-Folge. Und enthüllt weiter, dass Jordan wohl recht sauer reagiert habe, als klar wurde, dass am Ende des Abends nichts aus ihnen wird. „Also der Jordan zum Beispiel, von dem Date, der war ganz angepisst, dass ich nicht mit ihm nach Hause gegangen bin“, so Bill. Die Reaktion sei so heftig gewesen, dass der Sänger sich innerlich dachte: „Okay, jetzt entspann dich mal!“

Für Bill Kaulitz gab es also während der Dreharbeiten der zweiten Staffel – die laut TV Movie von August 2024 bis Februar 2025 liefen – weder mit Marc Eggers noch mit den organisierten Blind Dates ein Liebes-Happy-End. Er ist nach aktuellem Stand weiterhin Single. Fans der Kaulitz-Brüder können sich aber freuen: Vermutlich wird es eine dritte Staffel „Kaulitz & Kaulitz“ geben, wie unter anderem TV Movie berichtet.

Übrigens: In der aktuellen Staffel der Netflix-Serie äußert Bill Kaulitz auch seine Begeisterung über einen besonderen Ort. Er könnte sich sogar vorstellen, dorthin auszuwandern. Außerdem ist dem Tokio-Hotel-Sänger etwas gelungen, wovon viele nur träumen: Er ist auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen, was vor ihm noch kein deutscher Mann schaffte.