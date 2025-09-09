Bastian Schweinsteiger tippt Gewinner der neuen Saison - Comeback von Traumpaar ins TV

Er selbst gehörte zu den größten und bekanntesten Spielern des FC Bayern München und wa sogar Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft. Seine sportlichen Erfolge lesen sich wie der Traum abertausender Nachwuchskicker: mehrfacher Deutscher Meister und Pokalsieger, Champions-League-Gewinner, Supercupsieger und Weltmeister 2014. Mittlerweile gilt der heute 41-Jährige als ausgewiesener TV-Experte. Nun hat sich Bastian Schweinsteiger festgelegt.

Bastian Schweinsteiger tippt die Gewinner der kommenden Saison

Auf Instagram hat sich Bastian Schweinsteiger festgelegt und die Sieger der neuen Saison 2025/2026 getippt. Seine Vorhersagen betreffen die Premier League, die Bundesliga, den Ballon-d‘Or und die Champions League. Schweinsteigers Tipps lauten:

Deutscher Meister (Bundesliga) wird erneut der FC Bayern München

Englischer Meister (Premier League) wird Liverpool FC

Europa-League: Aston Villa gewinnt den europäischen Titel

Champions League-Sieger wrid der FC Liverpool

Ballon d‘Or: Ousmane Dembélé von Paris SG gewinnt wichtigste Einzelauszeichnung

Schweinsteigers Prognose bedeutet: DFB-Star Florian Wirtz würde mit seinem Wechsel nach Liverpool gleich mit zwei Titeln zum großen Gewinner der Saison 2025. Gemeinsam mit Jeremie Frimpong und Hugo Etiketé ist der 22-Jährige aus der Bundesliga nach Liverpool gewechselt. Ousmane Dembélé von Paris SG spielte übrigens ebenfalls schon in der Bundesliga. In der Saison 2016/2017 spielte Dembélé für Borussia Dortmund.

Traumpaar Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek wieder vereint

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Fußballfans, wenn es um das Traumpaar Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek geht. Beide werden für die ARD wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Das Team Schweinsteiger/Sedlaczek wird beim WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf gegen die Slowakei ein Comeback feiern, berichten mehrere Medien. Sedlaczek hatte ihre TV-Arbeit wegen der Geburt ihres dritten Kindes unterbrochen.