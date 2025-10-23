Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

«Avengers»-Star: Elizabeth Olsen will nur noch Kinofilme drehen

«Avengers»-Star

Elizabeth Olsen will nur noch Kinofilme drehen

Elizabeth Olsen setzt auf das Kino: Sie will keine Filme mehr drehen, die exklusiv auf Streaming-Plattformen zu sehen sind, und betont die Bedeutung gemeinsamer Erlebnisse im Saal.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    Elizabeth Olsen hält es für wichtig, dass sich Menschen persönlich begegnen. (Archivbild)
    Elizabeth Olsen hält es für wichtig, dass sich Menschen persönlich begegnen. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

    Elizabeth Olsen will nur noch in Kinofilmen mitspielen. «Wenn ein Film unabhängig produziert und nur an einen Streaming-Anbieter verkauft wird, dann okay. Aber ich will nichts drehen, bei dem das der Hauptzweck ist», sagte die Schauspielerin («Avengers», «The Assessment») im Interview mit «InStyle».

    Ihrer Ansicht nach sei es «wichtig für Menschen, sich als Gemeinschaft zu versammeln, andere Menschen zu sehen, zusammen an einem Ort zu sein». Aus diesem Grund sei sie auch ein Sport-Fan. «Ich finde es sehr beeindruckend, wenn Menschen zusammenkommen für etwas, das sie begeistert», sagte die 36-Jährige. Sie klagt den fehlenden menschlichen Austausch in der Film-Branche an: «Wir führen nicht einmal mehr Vorsprechen persönlich durch.»

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden