Elizabeth Olsen will nur noch Kinofilme drehen

Elizabeth Olsen will nur noch in Kinofilmen mitspielen. «Wenn ein Film unabhängig produziert und nur an einen Streaming-Anbieter verkauft wird, dann okay. Aber ich will nichts drehen, bei dem das der Hauptzweck ist», sagte die Schauspielerin («Avengers», «The Assessment») im Interview mit «InStyle».

Ihrer Ansicht nach sei es «wichtig für Menschen, sich als Gemeinschaft zu versammeln, andere Menschen zu sehen, zusammen an einem Ort zu sein». Aus diesem Grund sei sie auch ein Sport-Fan. «Ich finde es sehr beeindruckend, wenn Menschen zusammenkommen für etwas, das sie begeistert», sagte die 36-Jährige. Sie klagt den fehlenden menschlichen Austausch in der Film-Branche an: «Wir führen nicht einmal mehr Vorsprechen persönlich durch.»