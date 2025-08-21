Blümchen sagt weitere Konzerte ab

Die als Blümchen bekannte Popmusikerin Jasmin Wagner (45) hat zwei weitere Konzerte abgesagt. «Ich muss euch leider mitteilen, dass die geplanten Konzerte am 22.08. in Augsburg und am 30.08. in Hildesheim nicht stattfinden können», schrieb Blümchen («Boomerang», «Herz an Herz», «Kleiner Satellit») in einer Story auf Instagram. Die Konzerte waren Teil einer 90er-Open-Air-Reihe mit anderen Stars sowie von Blümchens sogenannter Abschiedstour.

Laut Blümchen hat der Veranstalter die gesamte Open-Air-Tour abgesagt. Deshalb seien auch ihre Auftritte betroffen. «Mir ist wichtig, dass ihr wisst: Die Absagen liegen nicht bei mir oder meinem Team. Ich hätte euch so, so gerne live gesehen und bin genauso enttäuscht wie ihr», hieß es in der Story weiter.

Die in den 90er Jahren bekanntgewordene Künstlerin ist seit Mai auf ihrer letzten Tour unterwegs. Es stehen noch Auftritte in Koblenz (6.9.) und Mannheim (29.11.) auf dem Tour-Plan.

Auch «letzter Rave» in Hamburg fällt aus

In der vergangenen Woche hatte die Sängerin bereits ihr für November geplantes Abschiedskonzert in Hamburg aus privaten Gründen abgesagt. Ihre Mutter sei «sehr schwer erkrankt», sie wolle sich kümmern. Das Hamburg-Konzert sollte als «Der letzte Rave» gefeiert werden.

Wagner war in den 90ern eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Außerdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt trat sie vermehrt wieder als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind.