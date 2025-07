"Absoluter Filmriss": Warum Bill Kaulitz auf Mallorca "als einziger Mann unter Mädels" feierte

Zu Beginn der inzwischen sechsten Staffel des Podcasts „Kaulitz Hills“ erzählt Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz seinem Zwillingsbruder Tom von einem Exzess auf Mallorca. Bill Kaulitz ist zur Podcast-Aufnahme bereits am nächsten Ziel seiner privaten Europa-Tour angekommen und genießt lokalen Weißwein in einer italienischen Kleinstadt. Dabei erzählt er seinem Bruder von einem wohl einmaligen Party-Erlebnis auf Mallorca: „Ich bin wirklich komplett vom Planeten gefallen, also ich war wirklich ganz woanders.“ Warum Bill Kaulitz auf Mallorca war und was genau dort passiert ist, erfahren Sie hier.

„Einziger Mann unter Mädels“: Was hat Bill Kaulitz auf Mallorca gemacht?

In seinem Podcast „Kaulitz Hills“ berichtet Bill Kaulitz seinem Zwillingsbruder Tom von einem feuchtfröhlichen Junggesellinnenabschied. Die Feier fand über ein langes Wochenende auf Mallorca statt, begann aber schon in Berlin frühmorgens im Flughafen-Shuttle: „Um acht Uhr hatten wir die erste Champagnerflasche gekillt.“ Die Junggesellin, die Bill Kaulitz eingeladen hat, ist die Verlobte seines Tokio Hotel-Bandkollegen und Bassisten Georg Listing. Bill Kaulitz zeigt sich im Podcast dankbar, dass er mit der Gruppe Frauen zusammen feiern durfte: „Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich als einziger Mann nur unter Mädels“ feiern durfte, sagt Kaulitz. Sein Bruder Tom merkt an, jeder lade Bill gerne ein: „Mit dir in der Gruppe wird es immer einen geben, der härter feiert als man selbst.“

„Vom Planeten gefallen“: Das ist Bill Kaulitz auf Mallorca passiert

Bill Kaulitz erzählt von einem ziemlichen Party-Exzess über mehrere Tage: „Ich hab ein bisschen, also sehr, über die Stränge geschlagen und habe mich ein kleines bisschen geschämt“, gibt er zu. Schon im Flugzeug habe es Aperol und Prosecco gegeben. Und am zweiten Abend kam ein plötzlicher Plan auf Mallorca auf: „Wir wollten ja gar nicht an den Ballermann, das war spontan, das war ja gar nicht unser Plan.“ Danach sei die Party im MegaPark weitergegangen, berichtet Kaulitz. Er erzählt, er habe seine Telefonnummer verteilt und Menschen vom Balkon aus zugewunken. Die Erinnerung an all das sei jedoch blass: „Ich hab so viel getrunken, ich weiß, ab da absoluter Filmriss, ich weiß auch im MegaPark nicht mehr viel.“

