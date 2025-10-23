Nach Absage von Helene Fischer: Giovanni Zarrella bekommt beim ZDF eigene Weihnachtsshow

Nachdem Helene Fischer ihre Weihnachtsshow auf das ZDF absagen musste, gab es Spekulationen, dass der Sänger und Moderator Giovanni Zarrella für die Schlagerqueen einspringt. Diese Spekulationen wurden nun offenbar bestätigt.

Überraschung beim ZDF: Giovanni Zarrella bekommt Weihnachtsshow

Das ZDF plante ursprünglich, anstelle der „Helene Fischer Weihnachtsshow“ einen Spielfilm zu zeigen. Fischer hatte im August ihr zweites Kind zur Welt gebracht und die Show abgesagt, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Nun die Überraschung: Das ZDF hat offenbar Ersatz für die Schlagerqueen gefunden.

Wie unter anderem focus.de berichtet, soll Giovanni Zarrella dieses Jahr seine eigene Weihnachtsshow beim ZDF bekommen. Das hat der Schlagersänger auf seiner Instagram-Story verkündet. „Die große Weihnachtsshow“ soll demnach am 4. Dezember live aus Offenburg übertragen werden. Die Gästeliste soll auch schon feststehen.

Giovanni Zarrellas Weihnachtsshow: Diese Gäste sind bereits bekannt

Bei Giovanni Zarrellas Weihnachtsshow sollen unter anderem Beatrice Egli, Howard Carpendale, Andreas Gabalier und Alexander Klaws, der erste DSDS-Gewinner dabei sein. Außerdem sollen die „No Angels“ und die Tanz-Show „Lord of the Dance“ für weihnachtliche Stimmung sorgen. Das genaue Konzept der Show ist bisher nicht bekannt. Das ZDF hat allerdings in einer Pressemitteilung bestätigt, dass es eine Spendengala für „Brot für die Welt“ und „Misereor“ werden wird. Damit tritt Zarrella in die Fußstapfen von Carmen Nebel, die bisher die Gala moderiert hat und im vergangenen Jahr in TV-Rente gegangen ist.

Das ZDF setzt auf Quotenliebling

Dass das ZDF Zarrella immer neue Moderationsjobs überträgt, zeigt ihr Vertrauen in den Quotengarant. Mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ lockt der Italiener regelmäßig ein großes Publikum vor die Bildschirme und soll sogar bereits Florian Silbereisen Konkurrenz machen. Auch seine Show zu Ehren der Schlagerlegende Howard Carpendale war ein Riesenerfolg für den Sender. Giovanni Zarrella startete seine Karriere als Mitglied der Casting-Band „Bro‘Sis“, nach dem Ende der Band konnte er sich als erfolgreicher Schlagersänger etablieren. Privat ist der 47-Jährige seit 2005 mit der Sängerin und Moderatorin Jana Ina verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.