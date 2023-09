Die Unesco hat das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt als neues Welterbe ausgezeichnet. Das entschied die UN-Kulturorganisation am Sonntag in ihrer laufenden Sitzung im saudi-arabischen Riad.

