In China ist die Zahl von Kinder, die an Lungenentzündungen erkrankt sind, sprunghaft angestiegen. Die Ursache für die vielen Fälle ist unklar.

In China sind zuletzt besonders viele Fälle von Lungenentzündungen bei Kinder aufgetreten. Wie "The Telegraph" mit Bezug auf den taiwanesischen TV-Sender FTV News berichtet, würden die Krankenhäuser in Peking und der 42-Millionen-Einwohner-Stadt Liaoning in der Mandschurei mit einem Zustrom an erkranken Kinder kämpfen. Die Kinder würden nicht husten und hätten lediglich hohes Fieber, berichtete demnach FTV News. Viele Kinder würden zudem Lungenknötchen entwickeln.

WHO fordert detaillierte Informationen von China

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die chinesischen Behörden nun offiziell um genaue Informationen über die vielen Fälle von Lungenentzündungen bei Kinder gebeten. Derzeit ist nicht geklärt, wann der Ausbruch in China tatsächlich begann. Die Häufung der Fälle von Lungenentzündungen bei Kindern ist aber vorwiegend in Nordchina festzustellen.

Chinesische Behörden berichteten über Zunahme von Atemwegserkrankungen

Bereits am 13. November hatten chinesische Behörden über einen Anstieg von Atemwegserkrankungen in China berichtet. Die chinesischen Experten führten diese auf die Aufhebung der Corona-Beschränkungen und die Verbreitung von bekannten Erregern wie der Influenza oder dem Bakterium Mycoplasma pneumoniae zurück. Die Zeitung "Straits Times" aus Singapur berichtet, dass die chinesischen Behörden jedoch nicht konkret die Ausbreitung der Fälle von Lungenentzündungen erwähnt hatten.

WHO mit Empfehlungen für Nordchina

Die WHO hat die Menschen in Nordchina dazu aufgerufen, die entsprechenden Maßnahmen zur Verringerung der Ansteckungsgefahr zu ergreifen. Dazu gehörten u.a. Abstand zu kranken Personen, regelmäßiges Händewaschen und Lüften oder das Tragen einer Maske.

Das ist Mycoplasma pneumoniae

Das Bakterium Mycoplasma pneumoniae ist einer der häufigsten Erreger einer atypischen Lungenentzündung und gilt als hoch anstecken. Besonders gefährdet sind dabei Kinder. Es gibt Vermutungen, dass es einen Zusammenhang zwischen einer Erkrankung mit Mycoplasma pneumoniae und dem Entstehen von Asthma gibt. Der Erreger kann mit Medikamenten bekämpft werden. Allerdings sind eine ganze Reihe von Antibiotika wirkungslos. Dies hat mit dem Aufbau des Bakterium zu tun.