Ferienreisende, die nach Italien fahren müssen sich in Tirol auf Straßensperren einstellen. Zur Hauptreisezeit werden wieder wichtige Durchgangsstraßen gesperrt. So sollen Anwohner entlastet werden.

Teile der Fernpass-Route im Bezirk Reutte werden bereits am 29. April geschlossen. Bis zum 10. September wird die Strecke an Feiertagen und an Wochenenden für den Verkehr gesperrt. Die anderen Durchgangsstraßen, wie in Kufstein und in Innsbruck werden ab dem 27. Mai gesperrt.

Diese Strecken sind in Reutte betroffen

Die Sperre gilt am Wochenende und an Feiertagen von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr. In Reutte sind nach Informationen des ADAC folgende Strecken betroffen:

L288 Pinswanger Straße

L69 Reuttener Straße

L288-0-A1 Abfahrtsrampe Fernpassstraße nach Wiesbichl

Die weiteren Straßensperrungen im Überblick

Hier ein Überblick über die weiteren Sperrungen:

Raum Kufstein (Inntal-Autobahn):

L211 Unterinntal Straße

L295 Buchberger Straße

Gemeindestraße Endach/Kufstein

Großraum Innsbruck:

B171a Tiroler Straße (Hall – Tulfes)

L11 Völser Straße

L13 Sellraintal Straße

L38 Ellbögener Straße

L226 Natterer Straße

L394 Axamer Straße

Gemeindestraße Nösslach (bei Gries am Brenner)

Stadtgebiet Innsbruck:

L9 Igler Straße

L283 Bleichenweg

Polizei kontrolliert Strecken

Die Fahrverbote in Tirol werden auf die Navigationsgeräte geladen. So sollen dem ADAC zufolge im Falle eines Staus diese Straßen nicht als Alternativrouten angezeigt werden. Vor Ort überwachen die Polizei und private Sicherheitsdienste die Sperren. Wer dennoch auf den Straßen unterwegs ist, oder sich den Anweisungen der Polizei widersetzt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Urlauber vor Ort sollen nicht von den Sperren betroffen sein. Wer Urlaub in den betreffenden Regionen macht, oder auf Verwandtschaftsbesuch ist, kann die Ausweichrouten nach wie vor befahren. Allerdings muss man den Urlaub bei einer Kontrolle nachweisen können, zum Beispiel über eine Buchungsbestätigung.

Kritik an Sperrungen

Der ADAC kritisiert die Sperrungen in der Urlaubszeit. Der Verkehrsclub tritt für einen freien und ungehinderten Reiseverkehr ein. Bei Stau empfiehlt der ADAC trotzdem auf der Autobahn oder der Hauptroute zu bleiben. Auch wenn die Ausweichstrecken freigegeben sind, können diese recht schnell voll werden.