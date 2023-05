Seit Tagen spuckt der Vulkan Popocatépetl in Mexiko Asche, Dampf und Gas in die Luft. Am Sonntag wurde jetzt die Alarmstufe erhöht. 25 Millionen Menschen sollen sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

Die Lage am Popocatépetl in Mexiko ist dramatisch: Die neue Warnstufe ist laut nationalem Zivilschutz nur noch einen Schritt von Alarmstufe Rot entfernt, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Am Montag sollen Evakuierungsrouten und Notunterkünfte überprüft werden, um für eine mögliche Evakuierung vorbereitet zu sein.

900 Schulen geschlossen, Flugverkehr unterbrochen

Im Umkreis um den mehr als 5.400 Meter hohen Popocatépetl leben knapp 25 Millionen Menschen. Der Vulkan liegt etwa 85 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt. In den vergangenen Tagen stieß er immer wieder Asche, Dampf und Gas aus. 900 Schulen mussten geschlossen werden. Am Samstag musste der Flugverkehr an zwei wichtigen Flughäfen von Mexiko-Stadt zeitweise unterbrochen werden.

Menschen sollen Fenster geschlossen halten

Die Menschen in der betroffenen Region sollen Nase, Mund und Augen schützen. Laut Medienberichten empfiehlt die Behörde für Katastrophenprävention außerdem die Fenster geschlossen zu halten und sich möglichst in geschlossenen Räumen aufzuhalten.

Letzter Ausbruch 2020

Der Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane der Erde. Bei einem Ausbruch im Jahr 2013 ging auf die Ortschaften in der Umgebung ein heftiger Ascheregen nieder. In einem Ort lag eine bis zu fünf Zentimeter dicke Ascheschicht, die dickste seit 15 Jahren. 47 Flüge mussten gestrichen werden. Bei einem Ausbruch im Jahr 2020 stieß der Vulkan eine drei Kilometer hohe Aschewolke aus. Wegen der guten Wetterlage war die Aschewolke bis Mexiko-Stadt sichtbar.