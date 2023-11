86 Jahre lang sorgten sich Wissenschaftler um den Gebirgs-Steppenfrostspanner. In Bosnien hat man sich schließlich auf die Suche gemacht.

Eine seit 86 Jahren verschollene Schmetterlingsart ist in Bosnien-Herzegowina wiederentdeckt worden. Der Gebirgs-Steppenfrostspanner (Lignyoptera thaumastaria) sei nur aus einigen Gebirgen in Bosnien-Herzegowina und Montenegro bekannt, teilte das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe mit. Er lebe oberhalb der Baumgrenze.

Letzter Fund 1937

Der Nachtfalter wurde demnach vorher im heutigen Bosnien-Herzegowina dreimal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gefunden, zuletzt 1937. In Montenegro sei er vor rund 40 Jahren einmal nachgewiesen worden. Es habe die Sorge bestanden, die Art könnte ausgestorben sein.

Ende Oktober hatte sich eine Gruppe von Fachleuten - darunter Schmetterlingsexperte Robert Trusch vom Naturkundemuseum Karlsruhe - in Bosnien auf die Suche nach dem Schmetterling gemacht. Nach Angaben des Museums fanden sie dort schon in der ersten Nacht sowohl Weibchen als auch Männchen der Schmetterlingsart.

Weibchen überleben dank Flugunfähigkeit

Die Weibchen seien flugunfähig - was nach Einschätzung der Fachleute der Grund sein dürfte, dass sie starke Herbststürme in den Gebirgshöhen Bosnien-Herzegowinas und Montenegros überleben. "So werden die für die Fortpflanzung wichtigen Tiere nicht aus ihrem Habitat verweht." Auch werde die Art fast nicht von künstlichem Licht angelockt. Das sei bei den meisten anderen Nachtfalterarten anders.

