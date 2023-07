Die Polizei fahndet nach einem Mann, der im Zentrum der Stadt Leiden mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen haben soll. Ein 66-Jähriger ist gestorben.

Nach der Attacke eines Mannes mit einer Stichwaffe in den Niederlanden gibt es einen Toten. Ein 66 Jahre alter Mann sei nach dem Angriff am Freitag in Leiden gestorben, teilte die Polizei mit. Nach dem Täter werde weiter gefahndet.

Der Mann hatte am Freitagmorgen in einem Haus im Zentrum der Großstadt mehrere Menschen verletzt. Der Mann selber sei am Kopf verletzt, so die Polizei. Die Hintergründe sind noch unklar. Wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete, kam es zu dem Angriff in einem Diakonie-Zentrum, in dem sich verschiedene soziale Einrichtungen befinden.