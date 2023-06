Bei einem Badeunfall am Gardasee ist ein dreijähriges Kind gestorben. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, ereignete sich der Unfall an einem Pool.

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) handelt es sich bei dem Kind um einen kleinen Jungen aus Deutschland. Das Unglück habe sich an einem Pool in der Gemeinde Lazise ereignet. Nach Angaben der dpa hatte die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstagabend über den tödlichen Badeunfall berichtet.

Tödlicher Badeunfall am Gardasee ereignete sich an Privatpool

Das Unglück hatte sich demnach an dem Pool eines privaten Wohnkomplexes ereignet. Der Dreijährige sei dabei ins Wasser gefallen - die Eltern des Kindes hatten den Sturz zunächst nicht bemerkt. Der alarmierte Rettungsdienst versuchte den Jungen zunächst zu reanimieren - im Anschluss sei der Dreijährige dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Dort starb das Kind jedoch am Abend. Nähere Einzelheiten zu dem Unglück sind nicht bekannt. Die zuständigen Carabinieri haben die Ermittlungen zu dem Unglück aufgenommen, berichtet die dpa weiter.