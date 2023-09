In Tirol hat ein 45-jähriger Mann versehentlich seinen einjährigen Sohn mit einem Rasenmäher überrollt. Das Kind wurde schwer verletzt.

Furchtbarer Unfall bei Gartenarbeiten in Waidring in Tirol. Am Samstagvormittag hat ein 45-jähriger Vater versehentlich einen erst einjährigen Sohn mit einem Rasenmäher überrollt.

Laut der Landespolizei Tirol war der 45-Jährige beim Rasenmähen ein kleines Stück rückwärts gelaufen. Dabei hatte er auf dem steilen Stück übersehen, dass sein erst einjähriger Sohn unbemerkt aus dem Sandkasten gekrabbelt war.

Waidring in Tirol: Einjähriges Kind gerät mit Arm unter laufenden Rasenmäher

Der 45-Jährige stürzte über das Kind und konnte nicht mehr verhindern, dass der laufende Benzinrasenmäher über den rechten Arm des Einjährigen rollte. Der kleine Junge wurde durch das rotierende Messer des Mähers schwer verletzt. Der Junge wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen.