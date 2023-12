In Tirol entfernt die Tourismusbehörde Innsbruck Drahtseile von einem Klettersteig, weil Unbekannte Material und Werkzeug gestohlen haben.

Der Kaiser-Max-Steig nahe Innsbruck ist normalerweise auch im Winter wegen seiner südliche Lage oft begehbar - doch heuer nicht. Denn Innsbruck Tourismus hat bekanntgegeben, dass das Drahtseil am beliebten Klettersteig ausgezogen wird und erst im Frühjahr wieder montiert. Grund ist ein dreister Diebstahl.

Kaiser-Max-Steig bei Innsbruck: Schmankerl in den Tiroler Alpen vorerst nicht mehr begehbar

Demnach haben Unbekannte wohl Arbeitsmaterialien und Werkzeug vom Klettersteig gestohlen, das am 21. November noch per Hubschrauber zum Ausstieg des Steigs geflogen wurde, berichtet das Szeneportal bergsteigen.com. Am Klettersteig laufen derzeit Sanierungsarbeiten.

Wie Innsbruck Tourismus vermeldet, liegt ob der Gegebenheiten vor Ort der Verdacht nahe, dass der Dieb zuvor den Klettersteig durchstiegen ist. Die Behörden bitten um Hinweise zum Vorfall an a.wolf@innsbruck.com.