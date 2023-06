Störung bei Whatsapp und Facebook: Aktuell (Freitagabend) beschweren sich viele Nutzer des Kurznachrichten-Dienstes und der Social Media-Plattform über Probleme beim Senden von Nachrichten.

Probleme bei Whatsapp, Instagram und Facebook: Aktuell (Freitagabend, 16. Juni 2023) beschweren sich viele Nutzer der Dienste über Probleme beim Senden von Nachrichten. Teilweise gingen Bilder nicht durch, teilweise funktiere der Nachrichtenversand bei Whatsapp überhaupt nicht, berichteten Betroffene über die aktuelle Whatsapp-Störung.

Auch bei netzwelt.de und dem Fachportal allestörungen.de gingen die Störungsmeldungen zu Whatsapp, Facebook und Instagram am Freitagabend ab etwa 21 Uhr steil in die Höhe. Whatsapp oder der Meta-Konzern selbst äußerte sich am Freitagabend zunächst nicht zu den Störungsmeldungen.

Auch auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram waren am Freitagabend mehrere Störungen gemeldet worden. Nach Informationen von allestörungen.de gibt es vor allem Probleme beim Verschicken von Nachrichten und Uploads von Videos und Bildern. Auf Instagram können zahlreiche Nutzer keine Nachrichten mehr versenden oder empfangen. Hier scheint auch auch der Upload von Stories betroffen zu sein. Ein ähnliches Bild zeigt die Auswertung von Facebook und des Facebook-Messengers. Wobei hier bei einigen Nutzern offenbar die komplette Anwendung ausfällt.

Whatsapp und Facebook down

Störungen und temporäre Ausfälle bei den Social Media-Diensten sind alles andere als ungewöhnlich. Zuletzt hatte es Anfang Oktober 2022 größere Ausfälle gegeben. Auch im Oktober 2021 hatte es einen größeren Ausfall der drei Dienste gegeben. Facebook erklärte damals in einem Blogbeitrag, dass der Ausfall das Ergebnis einer Änderung der Konfiguration an seinen Routern war, die den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren bei Facebook regeln. Durch die Änderung seien Probleme verursacht worden, durch die der Datenverkehr unterbrochen wurde. Dadurch seien die Dienste nicht mehr erreichbar gewesen. Der Ausfall dauerte etwa sechs Stunden.

Instagram, Facebook und WhatsApp gehören alle zum gleichen Mutterkonzern: dem Social-Media und Messenger-Imperium von Mark Zuckerberg. Meta Platforms ging aus Facebook, Inc hervor.