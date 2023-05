Einen schrecklichen Fund hat jetzt die Polizei im US-Bundesstaat Oklahoma gemacht. Die Beamten suchten nach zwei vermissten Jugendlichen - und entdeckten sieben Leichen.

Ermittler hätten die Toten auf einem ländlichen Grundstück in der Nähe der Kleinstadt Henryetta im US-Bundesstaat Oklahoma gefunden, teilte Sheriff Eddy Rice in einer Pressekonferenz am Montag mit. Zuvor hatte die Polizei eine Vermisstenanzeige herausgegeben, in der nach zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 und einem 39 Jahre alten Mann gefahndet wurde, berichtet die dpa. Demnach sollen Ivy W. und Brittany B. zuletzt am Montag in Henryetta gesehen worden sein. Sie könnten mit dem 39-jährigen Jesse M. in seinem weißen Chevy Avalanche unterwegs gewesen sein.

Verdächtiger soll verurteilter Sexualstraftäter sein

Der 39-Jährige hätte Medienberichten zufolge eigentlich am Montag im nahe gelegenen Muskogee County vor Gericht erscheinen sollen. Er war unter anderem wegen Kinderpornographie angeklagt. Doch dort tauchte er nie auf. Laut Medienberichten war es für den Mann nicht die erste Anklage dieser Art. Bei ihm soll es sich um einen verurteilten Sexualstraftäter handeln. Demnach saß er nach einer Vergewaltigung im Jahr 2003 17 Jahre lang im Gefängnis.

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Nach dem Leichenfund sagte Sheriff Rice: "Wir glauben, dass wir die Personen gefunden haben, wir warten noch auf die Bestätigung." Weitere Details zu den Toten und den Hintergründen nannte die Polizei zunächst nicht.

Schulbezirk in Henryetta trauert um den Verlust mehrerer Schüler

Der örtliche Schulbezirk sagte in einer Erklärung, dass er "über die Tragödie des Verlusts mehrerer unserer Schüler trauere." Die Henryetta Public School fügte in einer Erklärung hinzu: "Unsere Herzen tun weh." Der Unterricht werde in den kommenden Tagen zwar fortgesetzt, den Schülerinnen und Schülern werden aber Trauerberater zur Seite stehen.

Der Ort Henryetta hat rund 6.000 Einwohner und liegt etwa 145 Kilometer östlich von Oklahoma City im Landesinneren der USA.