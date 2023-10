Ein Somalier ist am Flughafen von Zürich mit Koffern voller Drogen erwischt worden. Es soll sich dabei um 47 Kilogramm Khat-Blätter handeln. Es ist der zweite Fall innerhalb weniger Tage.

Am Flughafen von Zürich ist innerhalb von wenigen Tagen ein zweiter Mann mit Koffern voller Drogen gestoppt worden. Der 37-Jährige habe 47 Kilogramm Khat dabei gehabt, berichtete die Kantonspolizei am Mittwoch. Der Somalier sei aus Südafrika gekommen und habe nach London weiterfliegen wollen. Erst vergangene Woche war ein mutmaßlicher Drogenkurier mit einer ähnlichen Menge in Zürich festgenommen worden. Er war auch in Südafrika gestartet.

Khat ist vor allem in Ostafrika und im Nahen Osten beliebt

Khat ist eine berauschende Droge, bei der die Blätter der Pflanze Catha edulis gekaut werden. Sie ist vor allem in Ostafrika und im Nahen Osten verbreitet. In der Schweiz wie in Deutschland ist sie nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten. Anfang des Jahres waren zwei Drogenkuriere mit mehr als 100 Kilogramm Khat in Zürich aufgeflogen und mit Geldstrafen davongekommen.