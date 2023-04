Ein neunjähriger Junge aus Deutschland ist am späten Freitagvormittag im Skigebiet Hochgurg verletzt worden. Ein 35-jähriger Skifahrer war gegen den Jungen geprallt.

Der Junge war gegen 11:30 Uhr mit zwei weiteren Kindern und einem Erwachsenen auf einer blauen Piste in Richtung Tal unterwegs. Zur selben Zeit war auch ein 37-jähriger Skifahrer aus den USA in kurzen Schwüngen in Richtung Tal gefahren. Dabei war der Mann dann - durch Schneehügel - in Rückenlage geraten und hatte die Kontrolle verloren. Nach einem Rechtsschwung konnte der 37-Jährige den beiden anderen Kindern gerade noch ausweichen, prallte allerdings gegen die rechte Schulter des Neunjährigen und stürzte mit dem Kind anschließend.

Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber zunächst zu einem örtlichen Arzt im Tal geflogen. Im Anschluss musste der Neunjährige dann allerdings in das Krankenhaus in Zams gebracht werden.