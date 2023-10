Bei einem Unfall mit Kampfpanzer Leopoard 2 in Österreich ist am Montagabend ein junger Soldat gestorben. Drei weitere Soldaten wurden verletzt.

Bei einem schweren Unfall mit einem Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4 im Waldviertel in Niederösterreich ist am Montagabend ein junger Soldat ums Leben gekommen. Drei weitere Soldaten wurden leicht verletzt - darunter auch zwei Wehrdienstleistende.

Leopard 2 kam von Straße ab - Ein Toter und drei Verletzte

Nach Angaben des Bundesheeres hatte sich der Unfall am Montagabend gegen 17 Uhr am Truppenübungsplatz Allentsteig ereignet. Aus noch unbekannter Ursache sei der Kampfpanzer im Bereich einer Brücke von der Straße abgekommen und abgestürzt. Bei dem Unfall ist ein 24-jähriger Unteroffizier aus dem Bezirk Ried im Innkreis gestorben. Ein 23-jähriger Unteroffizier und zwei Wehrdienstleistende im alter von 19 und 20 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt und befinden sich im Krankenhaus.

Soldaten waren die dritte Woche am Truppenübungsplatz stationiert

Der abgestürzte Leopard-2-Panzer gehört gehört zum Panzerbataillon 14. Die Soldaten seien seit über zwei Wochen am Truppenübungsplatz in Allentsteig stationiert, heißt es von Seiten des Bundesheeres weiter. Die beiden verletzten Wehrdienstleistenden seien seit Juni im Heer. Eine Untersuchungskommission des zuständigen Militärkommandos hat mit der Untersuchung des Unfalls begonnen.

Die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigte sich von dem Unfall tief betroffen und hat jegliche Unterstützung und Betreuung für die Betroffenen angekündigt.

Das ist das österreichische Panzerbataillon 14

Das Rangerbataillon 14 ist in der Hessen-Kaserne in Wels stationiert und ist das einzige Panzerbataillon in Österreich. Das Hauptwaffensystem ist der Kampfpanzer Leopard 2 A4. Dieser Panzer aus deutscher Produktion verfügt unter anderem über eine 120 Millimeter-Kanone, wiegt rund 55 Tonnen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 72 km/h. Die Besatzung besteht aus vier Soldaten. Das österreichische Bundesheer verfügt insgesamt über 58 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4.

Bereits mehrere tödliche Unfälle am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich

Der Truppenübungsplatz Allentsteig hat eine Fläche von etwa 157 km² und wurde 1938 eingerichtet. In der jüngeren Vergangenheit kam es zu mehreren tödlichen Unfällen auf dem Truppenübungsplatz.