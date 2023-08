Die Feuer wüten derzeit auf der Insel Maui und auf Hawaii. Mitverantwortlich für die heftigen Brände ist der Hurrikan Dora. Mehrere Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Auch mit Toten wird gerechnet.

Im US-Bundesstaat Hawaii werden nach heftigen Busch- und Waldbränden Todesopfer befürchtet. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sprach von einer "schrecklichen Katastrophe" in dem Urlauberparadies.

Durch die "heldenhaften" Bemühungen der Einsatzkräfte seien viele Verluste verhindert worden, aber man müsse wohl "einige Verluste an Menschenleben" erwarten. Zahlen nannten die Behörden zunächst nicht.

Die Feuer wüten auf der Insel Maui und auf Hawaii, der größten Insel des gleichnamigen Bundesstaates. Green zufolge sind große Teile der Stadt Lahaina auf Maui zerstört worden. Hunderte Familien hätten ihre Häuser verloren. Mehrere Menschen seien mit Brandverletzungen und Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gekommen.

Notstand ausgerufen

Für die beiden Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstand ausgerufen. Dadurch werde die Nationalgarde von Hawaii mobilisiert, um die Einsatzkräfte in den betroffenen Gemeinden zu unterstützen.

Mitverantwortlich für die rasch um sich greifenden Brände sei der Hurrikan Dora, der südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbeiziehe, so die Behörden. "Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben", zitierte CNN die stellvertretende Gouverneurin von Maui, Sylvia Luke.